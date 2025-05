Paris Saint-Germain plaatste zich woensdag voor de finale van de Champions League. Net als in de heenwedstrijd (0-1) rekenden de Fransen ook in de return af met Arsenal (2-1), waardoor het zijn tweede kans krijgt om de felbegeerde beker voor het eerst te winnen. Eén van de grondleggers achter het succes is Luis Campos, de technisch directeur die enkele jaren geleden in verband werd gebracht met Ajax.

"Wát een voorhoede, hè?", is René van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp lovend over aanvallers Ousmane Dembélé, Desiré Doué en Khvicha Kvaratskhelia. "Wat een spelers, Wim (Kieft, red.). Dat heeft die Campos goed voor elkaar, hè?"

"Hij heeft natuurlijk ook die Portugees gekocht op het middenveld", doelt Van der Gijp op de afgelopen zomer van Benfica overgekomen João Neves, of op Vitinha. Laatstgenoemde kwam in 2022 over van FC Porto.

"Hij stond ook nog op de nominatie bij Ajax toen, hè?", brengt Van der Gijp in herinnering. Campos stond in 2022 in de belangstelling van Ajax, dat toen net afscheid had genomen van Marc Overmars. Uiteindelijk namen Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar de honneurs tijdelijk waar, voor Sven Mislintat instapte in de zomer van 2023.

"Hij heeft me toen gebeld", doet zaakwaarnemer Rob Jansen uit de doeken: "Hij zei: 'Daar begin ik niet aan.' Ajax nam hij niet serieus. Edwin van der Sar vroeg me om een van de beste technisch directeuren in Europa te vinden. Een aantal zeiden: 'Hartstikke aardig, maar hier gaan we niet aan beginnen.'"

Campos maakte eerder al naam in Franrijk bij AS Monaco en Lille OSC. Met laatstgenoemde club werd hij, ook in de rol van technisch directeur, zelfs kampioen van Frankrijk. Genoeg reden voor PSG om hem in de zomer van 2022 aan te stellen als nieuwe technische baas.

Ajax beleefde na de afzegging van (onder meer) Campos twee slechte zomers op de transfermarkt. Inmiddels is Alex Kroes de technisch directeur in de Johan Cruijff ArenA.