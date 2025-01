FC Barcelona laat Real Madrid bij vlagen kansloos en legt beslag op Spaanse Supercopa

FC Barcelona heeft zondagavond de Supercopa veroverd. In een zeer vermakelijke finale in Jeddah legden de Catalanen aartsrivaal Real Madrid op de pijnbank: 2-5. Real Madrid kwam op voorsprong via Kylian Mbappé, maar keek bij rust al tegen een 1-4 achterstand aan door Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha en Alejandro Balde. Na rust maakte de ongrijpbare Raphinha zijn tweede, voordat Wojciech Szczesny rood kreeg. Verder dan 2-5 kwam Real Madrid alleen niet.

Aan spektakel absoluut geen gebrek in de openingsfase, waarin Barcelona tot tweemaal toe naliet om op voorsprong te komen. De eerste kans enigszins toevallig tot stand, toen een aangeraakt schot van Yamal net geen treffer opleverde door Thibaut Courtois. De Belg schitterde enkele ogenblikken later opnieuw, ditmaal door een prima kopbal van Raphinha op de lijn te keren.

Uiteindelijk was het Real Madrid dat in die fase dodelijk effectief bleek. Mbappé ontving de bal op de middenlijn aan en ging een sprintduel aan met Alejandro Balde, die hij met een schaar uitspeelde. Mbappé verschalkte vervolgens ook Szczesny met een laag schot: 1-0.

Mbappé dreigde vroegtijdig het veld te moeten verladen nadat hij ogenschijnlijk last had van zijn enkel, maar van een blessure bleek na een korte behandeling toch geen sprake. Aan de kant van Barcelona moest Iñigo Martínez de strijd wel staken. Ronald Araújo was zijn vervanger.

Uiteindelijk bleek de aanvallende kracht van Barcelona teveel voor de Madrilenen. Jules Koundé bereikte Robert Lewandowski, die meegaf op Yamal. De tienersensatie sneed naar binnen en werkte beheerst af in de korte hoek: 1-1.

In de vermakelijke eerste helft liet Szczesny zien nog altijd een hoog niveau te hebben. De Pool zag een kopbal van Aurélien Tchouaméni op zijn afkomen, en reageerde alert. Aan de overkant van het veld stak Eduardo Camavinga zijn been uit, en raakte met zijn noppen het bovenbeen van Gavi. Een strafschop volgde en Lewandowski benutte de strafschop: 1-2.

Vijf minjuten voor rust maakte het frivole Barcelona er zelfs 1-3 van. Een geweldige voorzet van Koundé belandde precies op het hoofd van Raphinha, die atletisch sprong kiezelhard raak kopte in de korte hoek.

Barcelona liet Real Madrid bij vlagen kansloos. Nadat Lewandowski nog een grote kans liet liggen, was het in de laatste minuut van de blessuretijd van de eerste helft alsnog raak. Raphinha kreeg veel te veel ruimte van Real Madrid, kapte naar binnen en gaf op het juiste moment mee aan Balde, die Courtois kansloos liet met een knal in de verre hoek: 1-4.

Real had wat goed te maken en leek de eerste van de vele benodigde treffers snel te maken, toen Vinícius Júnior voorgaf op Rodrygo, die alle pech van de wereld had dat zijn kiezelharde volley tegen de paal belandde. Barcelona bleef ondertussen dodelijk op de counter. Zo bleek ook toen Raphinha werd weggestuurd, kapte en Courtois voor de vijfde keer liet vissen: 1-5.

Real Madrid gaf niet op en kreeg een flinke meevaller toen Szczesny met een directe rode kaart moest vertrekken wegens het neerhalen van Mbappé. Met Iñaki Peña inmiddels tussen de palen benutte Real Madrid de toegekende vrije trap, die in de hoek van de doelman binnenviel: 2-5. Dichterbij kwamen de hoofdstedelingen echter niet.