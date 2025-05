Wouter Goes krijgt voor het oog van de tuchtcommissie steun uit onverwachte hoek na rode kaart tijdens Go Ahead Eagles - AZ

Enric Llansana en Mats Deijl hebben het donderdagavond opgenomen voor Wouter Goes, die voor de tuchtcommissie moest verschijnen wegens zijn rode kaart tegen Go Ahead Eagles van vorig weekend. Beide spelers van Kowet zijn van mening dat de twintigjarige mandekker van AZ (te) zwaar is gestraft voor zijn tackle op Llansana.

Goes kreeg in de 92ste minuut van Go Ahead Eagles – AZ een rode kaart van Bas Nijhuis na een tackle op Llansana. De aanklager betaald voetbal van de KNVB wilde de rechtspoot voor drie wedstrijden schorsen, waarvan één voorwaardelijk. Daar gingen de Alkmaarders niet mee akkoord, waardoor de zaak donderdagavond door de tuchtcommissie werd behandeld.

Daar gaf Deijl in een schriftelijke verklaring aan dat ‘een rode kaart zwaar was. Een gele kaart had ook gekund.’ AZ riep Llansana op als getuige. De middenvelder van Go Ahead Eagles belde in via Microsoft Teams.

“Als ik Wouter kan helpen, doe ik dat graag”, zei Llansana, zo schrijft het Noordhollands Dagblad. “Wouter heeft veel pech gehad. Op beelden zie je dat hij de bal raakt. Hij gaat volle bak voor de bal, dit was een voetbalactie die gewoon moet kunnen.”

Llansana bleef nog even liggen na die tackle, maar dat kwam niet door de actie van Goes. “Nee, m’n rug deed pijn door de val”, aldus de middenvelder. De Alkmaarders riepen ook Ron Vlaar op als ‘expert in slidings en tackles’. De voormalig verdediger analyseerde de tackle van Goes op basis van de beelden.

“Des te vaker ik de beelden zie, des te meer ik overtuigd raak van de verkeerde interpretatie van de scheidsrechter”, aldus Vlaar. De voormalig Oranje-international trok een heldere conclusie: “Schoolvoorbeeld van een perfect uitgevoerde sliding.”

Nijhuis was niet aanwezig in Zeist. De tuchtcommissie toonde wel een mail waarin de scheidsrechter sprak van ‘ernstig gemeen spel’. “De aanklager benadrukte dat ’de intentie’ van de tackle geen rol speelt bij de strafbaarheid. Dus of Goes het nu kwaad bedoelde of niet: het gaat om de uitvoering”, aldus het Noordhollands Dagblad. De tuchtcommissie doet vrijdagochtend uitspraak.