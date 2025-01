'LaLiga laat het er niet bij zitten en onderneemt stappen tegen FC Barcelona en Dani Olmo'

De speelgerechtigdheid van Dani Olmo en Pau Víctor bij FC Barcelona is nog altijd onzeker. De Hoge Sportraad (CSD) besloot dat Barcelona in afwachting van het juridische onderzoek gewoon over het tweetal kon beschikken, maar daar is LaLiga het niet mee eens. Zij gaan dan ook in hoger beroep tegen het besluit van de CSD, zo meldt Mundo Deportivo.

Barcelona krijgt het, door de financiële problemen, maar niet voor elkaar om Olmo en Víctor in te schrijven voor de tweede seizoenshelft in LaLiga. Toch lijkt het duo de komende tijd speelgerechtigd, doordat er een onderzoek is gestart naar de zaak. Zolang dat onderzoek loopt, mag trainer Hansi Flick gewoon gebruikmaken van Olmo en Víctor.

LaLiga is het daar echter totaal niet mee eens en heeft aangekondigd naar de rechter te stappen, zo meldt Mundo Deportivo. Zij zijn het totaal niet eens met de regelgeving en voelen zich niet serieus genomen door Barcelona.

De organisator van de Spaanse competitie is niet de enige die zich tegen het besluit van de CSD keert. Eerder deze week lieten verschillende Spaanse clubs al weten het belachelijk te vinden dat Barcelona gedurende het onderzoek beroep mag doen op het duo.

Stadsgenoot Espanyol was daarvan misschien wel het meest uitgesproken. “Het besluit om een dringende voorzorgsmaatregel toe te passen vormt een bedreiging voor de integriteit van de competitie. De CSD heeft bewijsmateriaal achtergelaten en zowel LaLiga als de Spaanse voetbalbond met haar besluit in diskrediet gebracht.”

“Vanuit Espanyol wordt aangedrongen op herziening van deze beslissing, die onzekerheid veroorzaakt en de principes van gelijkheid en rechtvaardigheid van de concurrentie bedreigt”, aldus de stadsrivaal en nummer 18 van LaLiga, dat daarbij benadrukt zich zelf altijd netjes aan alle financiële regelgeving te hebben gehouden.

Op sportief vlak lijkt Flick het met Barcelona aardig op orde te hebben. Woensdag werd in de halve finale van de Spaanse Supercup afgerekend met Athletic Club (0-2), waardoor het zondag in de finale staat tegenover aartsrivaal Real Madrid, dat donderdag eenvoudig wist te winnen van Real Mallorca (3-0).