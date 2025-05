Nieuwe paus is groot fan van specifieke club: 'Die overwinning was het eerste wonder van Franciscus'

Donderdag werd bekend dat Robert Prevost, die de naam Leo XIV gebruikt, de nieuwe paus is. De opvolger van de onlangs overleden paus Franciscus blijkt een groot sport- en voetballiefhebber te zijn en is groot fan van een specifieke club.

Vader Giuseppe Pagano kent Leo XIV al decennia en gaf een interview aan de toegestroomde media. “Ik heb in 1983 met hem in Rome gestudeerd, hij was iets ouder dan ik, en later heb ik vijf jaar naast hem gewerkt in het heilige huis in Rome.”

"Met hem bouw je snel een vertrouwensband op en als we samen op reis waren, hadden we ook plezier. Hij is een leergierig persoon, hij is geïnteresseerd in dingen, hij heeft veel hobby's en hij houdt van autorijden. Hij kon er uren mee bezig zijn."

Pagano laat verder weten dat Leo XIV groot voetballiefhebber is. "Hij is een groot fan van AS Roma. Ik sprak hem na de wedstrijd Roma - Fiorentina. Hij zei gekscherend: 'De overwinning van Roma is het eerste wonder van Franciscus na zijn dood.'"

Roma boekte zondag een inderdaad een vrij miraculeuze zege. Doelman Mile Svilar maakte meerdere, levensgrote kansen van Fiorentina onschadelijk. Artem Dovbyk schoot aan de overkant wel eenmaal raak: 1-0.

Dankzij de zege hebben Leo XIV en de andere Roma-supporters flink wat hoop gekregen op plaatsing voor de Champions League. De nummer vijf van de Serie A heeft evenveel punten (63) als nummer vier Juventus en nummer zes Lazio.

Dat Roma überhaupt nog kans maakt op Champions League-voetbal, mag al miraculeus genoemd worden. I Giallorossi vreesden na een rampzalige start van het seizoen even voor degradatie, maar tussenpaus Claudio Ranieri heeft het compleet weten om te keren. Onder leiding van er Fettina is Roma nu al negentien Serie A-duels ongeslagen.