Willem II - Heracles Almelo één minuut voor tijd gestaakt; gesprek tussen Jeroen Manschot en geïrriteerde Erwin van de Looi duidelijk hoorbaar

Willem II – Heracles Almelo is vrijdagavond één minuut voor het einde tijdelijk gestaakt wegens bekers die op het veld kwamen. Suf Podgoreanu won het balbezit op de linkervleugel en besloot daarna richting het uitvak te juichen, maar daarmee ook het thuispubliek te provoceren. Zij gooiden vervolgens bekertjes op het veld, waardoor alles en iedereen naar binnen moest.

Erwin van de Looi was niet blij met dat besluit en liet dat duidelijk merken, zo was te horen op de beelden van ESPN. “Het is nog dertig seconden!”, foeterde de trainer. “Ga je nu boos op ons worden?”, reageert Jeroen Manschot. “Nee, ik ga niet boos op jou worden”, aldus Van de Looi.

“Je weet de richtlijnen, trainer”, aldus Manschot. Van de Looi: “Moeten we nou naar binnen of wachten we hier even?” “We gaan naar binnen, want het zijn te veel bekers”, aldus de arbiter. “Oké, scheids. Prima”, reageert Van de Looi dan. De wedstrijd werd na een minuut of tien weer hervat.