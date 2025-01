Gigantische opsteker voor FC Barcelona: tijdelijk toestemming om Dani Olmo op te stellen

FC Barcelona heeft woensdag een gigantische opsteker geboekt. De Hoge Sportraad (CSD) in Spanje heeft bepaald dat Dani Olmo en Pau Víctor tijdelijk tóch wedstrijden mogen spelen voor Barça. Spaanse media speculeerden daar woensdagochtend al over, nu is het nieuws bevestigd.

Dat Olmo en Víctor nu voor Barcelona mogen spelen, is niet te danken aan een goede financiële situatie van de club. In feite is het tegenovergestelde waar: de club heeft nog steeds niet de middelen om het duo officieel in te schrijven.

Toch kunnen de twee Spanjaarden spelen in de tweede helft van het seizoen, en dat komt doordat er een onderzoek is gestart naar de zaak. Olmo en Víctor mogen tijdelijk worden ingeschreven zolang het onderzoek naar de juridische aspecten van de situatie nog loopt.

In de zomer was het Barcelona al niet toegestaan om het Olmo in te schrijven. Dankzij de langdurige blessure van Andreas Christensen, die werd uitgeschreven om zo salarisruimte te creëren, kon Olmo alsnog geregistreerd worden en spelen.

Nu Christensen terug is en weer beschikbaar is voor Barcelona, staan de zaken er voor de club anders voor. Hoewel Olmo en Víctor door het onderzoek tijdelijk speelgerechtigd zijn, lijkt het erop dat Barcelona slechts tijd heeft gekocht.

Het duo is nu tot maximaal drie maanden beschikbaar voor Hansi Flick, maar na die periode moet er een definitieve uitspraak komen over hun situatie.

Woensdagavond speelt Barcelona tegen Athletic Club in de halve finale van de Spaanse Supercup. Olmo en Víctor zitten nog niet bij de wedstrijdselectie. Het duel begint om 20:00 uur in het King Abdullah Sports City in Jeddah, Saudi-Arabië. Frenkie de Jong begint overigens op de bank.