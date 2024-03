Langer verblijf Sergiño Dest bij PSV hoogst onzeker: ‘Aanbieding te laag’

Het lijkt er momenteel nog niet op dat Sergiño Dest ook volgend seizoen in het shirt van PSV te bewonderen is, zo schrijft Rik Elfrink in een uitgebreid artikel namens het Eindhovens Dagblad. Volgens de journalist kan de 23-jarige vleugelverdediger elders aanzienlijk meer verdienen, waardoor de huidige aanbieding van de Eindhovenaren te laag is om kans te maken op een langer verblijf.

Dest is nog altijd eigendom van FC Barcelona, waar hij nog tot medio 2025 vastligt. Volgens Elfrink wil PSV de international van Team USA dolgraag behouden, maar lopen de gesprekken vooralsnog stroef. Technisch directeur Earnest Stewart moet eind april bepalen of de koopoptie (vermoedelijk 10 miljoen euro) in het huurcontract met Barça wordt gelicht, maar een persoonlijk akkoord met Dest zelf is momenteel ver weg.

Volgens Elfrink wil de rechtspoot nog geen definitieve knopen doorhakken. “Dest lijkt af te wachten tot de nieuwe trainer van FC Barcelona zijn plannen heeft ontvouwd en kan bovendien bij buitenlandse clubs fors meer verdienen dan bij PSV.”

Wel zal Stewart water bij de wijn moeten doen om überhaupt kans te maken op de handtekening van Dest. “De huidige aanbieding van de Eindhovenaren is te laag om kans te maken op een langer verblijf. Bij zijn terugkeer in Nederland zullen de gesprekken over een langere periode bij PSV weer opgestart worden, maar insiders weten dat de situatie op dit moment ingewikkeld oogt”, schrijft Elfrink.

Dest speelde tot dusver 33 officiële wedstrijden namens PSV, waarin hij goed was voor 2 doelpunten en 6 assists. Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van de Almeerder op zo’n 22 miljoen euro. Met PSV stevent Dest dit seizoen af op zijn eerste landstitel als profvoetballer.

Malik Tillman

Elfrink schrijft ook over middenvelder Malik Tillman, die wordt gehuurd van Bayern München met een optie tot koop van 12 tot 14 miljoen euro. Aan die constructie zitten echter meer haken en ogen. “PSV wil ook Malik Tillman behouden, maar moet afwachten of Bayern München daarmee akkoord wil gaan.”

“Als de Duitsers hem zelf in de selectie willen houden of een goed bod kunnen krijgen van een andere club, kunnen ze eenvoudig van de optie tot koop van PSV af en betalen ze een paar miljoen”, aldus Elfrink.

Stewart is in ieder geval duidelijk over wat hij wil. “PSV staat open voor een definitieve overname, maar misschien is een langer tijdelijk verblijf van Tillman ook nog bespreekbaar. De 21-jarige middenvelder heeft het zelf uitstekend naar zijn zin bij PSV.”

