Lange blessure Berghuis een van de redenen voor terugkeer Klaassen bij Ajax

Ajax moet het nog minstens vier weken doen zonder Steven Berghuis, zo vertelt trainer Francesco Farioli tijdens de persconferentie van dinsdag. De ervaren linkspoot speelde bijna een maand geleden zijn laatste wedstrijd namens de Amsterdammers en daar komt dus nog een maand bij.

Farioli bevestigde tijdens het persmoment in de Johan Cruijff ArenA dat Davy Klaassen woensdagavond tegen Fortuna Sittard direct bij de wedstrijdselectie van Ajax zit. De 31-jarige middenvelder uit Hilversum begint dan officieel aan zijn derde termijn bij de recordkampioen.

“Klaassen zal bij de wedstrijdselectie horen”, aldus Farioli. “Er moeten nog wat laatste details worden besproken, maar het is een kwestie van een paar uur. Hij zal de training meedoen en morgen bij de wedstrijdselectie horen.”

De Italiaanse oefenmeester vertelde daarnaast hoe de komst van de transfervrije Klaassen tot stand is gekomen. “Een paar weken geleden vroeg hij of hij bij ons mee kon trainen.” Voor Farioli was dat een no-brainer. “Hij heeft al veel wedstrijden gespeeld hier, ook met de aanvoerdersband.”

Blessures in de selectie van Ajax hebben ervoor gezorgd dat het contracteren van Klaassen een serieuze optie werd. “In de afgelopen periode hebben we wat problemen gehad op het middenveld. Zo zijn we Berghuis kwijtgeraakt, die er nog vier weken uit ligt.”

Niet alleen Berghuis zit in de lappenmand. “Mannsverk is teruggekomen vanuit de interlandperiode met een serieus probleem aan zijn enkel. Al deze dingen hebben ervoor gezorgd dat we op zoek zijn gegaan naar oplossingen.”

Farioli denkt dat hij de juiste oplossing heeft gevonden. “Ik heb met Klaassen gesproken en heb aan hem gevraagd of Ajax een mooie stap voor hem zou zijn. Hij kreeg meteen het gevoel van thuiskomen. Hij is een echte leider en ik geloof erin dat hij ons gaat helpen.”