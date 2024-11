Ronald Koeman gaat zijn elftal in elk geval op één plek wijzigen bij de volgende interland van het Nederlands elftal. Jan Paul van Hecke gaat volgens De Telegraaf en het Algemeen Dagblad namelijk pas op de plaats maken.

Van Hecke speelde zaterdagavond tegen Hongarije zijn tweede interland namens Oranje. De blonde verdediger, in clubverband uitkomend voor Brighton & Hove Albion stond naast Virgil van Dijk geposteerd in een viermansdefensie die werd gecompleteerd door Jurriën Timber en Denzel Dumfries.

Van Hecke kende een lastig begin van de wedstrijd, toen hij na tweeënhalve minuut spelen de bal onder zijn voet liet glippen. De Hongaren wisten van zijn foutje niet te profiteren, want ze joegen de bal over.

Dinsdag, als Nederland het opneemt tegen Bosnië en Herzegovina, is er voor Van Hecke geen plekje meer in de basiself van Koeman. Stefan de Vrij zal zijn plek in het hart van de defensie innemen, zo schrijven De Telegraaf en het Algemeen Dagblad zondag.

Daar gaan zij vanuit, omdat de KNVB heeft aangekondigd dat De Vrij samen met Koeman zal aanschuiven voor de vooruitblikkende persconferentie aanstaande maandag. Derhalve heeft het er alle schijn van dat de mandekker van Inter terugkeert in de basis bij Oranje.

De Vrij was op het afgelopen EK in Duitsland steevast basisspeler. Samen met Van Dijk vormde de voormalig Feyenoord-stopper het betrouwbare hart van de Oranje-defensie. Van Hecke kreeg tegen de Hongaren echter de voorkeur, mede dankzij zijn opbouwende kwaliteiten.

Koeman, die zich door de 4-0 zege op de Hongaren plaatste voor de kwartfinale van de Nations League, heeft centraal achterin verder ook nog de beschikking over Matthijs de Ligt.