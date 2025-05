'Lamine Yamal wordt niet alleen financieel beloond met nieuw contract bij FC Barcelona'

Lamine Yamal gaat er financieel flink op vooruit bij zijn contractverlenging bij FC Barcelona. Met de handtekening onder zijn nieuwe verbintenis, die doorloopt tot medio 2031, hoort hij samen met Robert Lewandowski en Frenkie de Jong tot de grootverdieners van de Catalanen.

Volgens El País gaat Yamal op jaarbasis vijftien miljoen euro verdienen, een bedrag dat door prestatiegerichte bonussen nog op kan lopen tot twintig miljoen euro. Lewandowski is momenteel de absolute grootverdiener met een geschat jaarinkomen van 33 miljoen euro, terwijl ook De Jong naar verluidt nog meer opstrijkt.

Een officieel fotomoment bij de verlenging was er nog niet. Dat was volgens Spaanse media op verzoek van Yamal zelf. "De reden was strikt familie-gerelateerd", weet SPORT. "Lamine, die heel erg hecht is met zijn familie, stond erop dat een van de meest belangrijke foto's van zijn leven ook met de meest belangrijke personen in zijn leven genomen werd."

"Fátima, zijn oma aan vaders kant, hoort daarbij. Maar Fátima kon hem niet naar de kantoren van het Camp Nou vergezellen. Barça's nummer 19 wilde niet poseren voor de nieuwe contractfoto zonder haar, een van de belangrijkste personen in zijn leven."

Verwacht wordt dat op 13 juli, de verjaardag van de nu nog zeventienjarige Yamal, het officiële fotomoment daar zal zijn, met oma erbij. Bij dat fotomoment zal echter nog een bijzonder voorval plaatsvinden, want vermoedelijk draagt Yamal dan niet meer zijn huidige rugnummer.

Volgens SPORT en andere Spaanse media zal Yamal namelijk het iconische rugnummer 10 overnemen van Ansu Fati, die volgens transfermarktspecialist Fabrizio Romano hard op weg is naar AS Monaco, en daarmee poseren bij het officiële fotomoment.

Het zou een zeer eervolle ontwikkeling zijn in de nog prille carrière van het megatalent. Uiteraard behoorde het rugnummer tien jarenlang tot Lionel Messi. Na diens vertrek naar Paris Saint-Germain hees Fati het shirt om zijn schouders, maar na een wervelend begin in het Camp Nou overschaduwden blessures zijn prestaties.