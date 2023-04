Laatste kans op play-offs zo goed als weg voor De Graafschap na spektakelstuk

Zaterdag, 29 april 2023 om 22:57 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:21

Willem II heeft De Graafschap zaterdagavond in een spektakelstuk aan de kant gezet. Elton Kabangu zette de Tilburgers op voorsprong, waarna Philip Britijn en Camiel Neghli het duel na rust kantelden. Dankzij treffers van Jeremy Bokila en Niels van Berkel trok Willem II alsnog aan het langste eind: 3-2. De ploeg van trainer Reinier Robbemond staat door de zege vierde, terwijl de kansen op het bereiken van de play-offs voor De Graafschap zo goed als weg zijn.

De Graafschap trad ongewijzigd aan ten opzichte van de 0-1 nederlaag tegen ADO Den Haag van een week geleden. Bij Willem II was doelman Joshua Smits de grote afwezige. Hij raakte tijdens de laatste training licht geblesseerd en werd onder de lat vervangen door Kostas Lamprou. Thijs Oosting kreeg namens de Tilburgers de uitgelezen kans om de score na ruim een kwartier spelen te openen. De middenvelder werd door Leeroy Owusu vrij voor Hidde Jurjus gezet, maar schoot recht op de doelman.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De voorsprong voor de thuisploeg kwam er tien minuten voor rust alsnog, nadat Van Berkel een voorzet op maat in huis had op Kabangu, die bij de tweede paal simpel kon binnentikken: 1-0. Oosting kreeg vroeg in de tweede helft de kans om de marge te verdubbelen, echter schoot hij ditmaal vanaf een meter of acht in vogelvrije positie naast. Zijn missers kwamen Willem II uiteindelijk duur te staan, want De Graafschap wist het duel in een tijdsbestek van drie minuten te kantelen.

Uit een voorzet van Alexander Büttner tilde Brittijn eerst op acrobatische wijze met de hak de stand weer in evenwicht. Neghli zette de Doetinchemmers hierna met een van richting veranderd schot op voorsprong: 1-2. Willem II-trainer Reinier Robbemond besloot hierna Bokila binnen de lijnen te brengen voor Kabangu. Dit bleek uiteindelijk een gouden zet. De spits zette goed door, waarna Van Berkel de 2-2 binnen kon schuiven.

Luttele minuten later zette Bokila na een vlotlopende aanval met een beken schot zelf de 3-2 op het scorebord. De Graafschap leek in de slotfase nog een punt uit het vuur te slepen, maar zowel Siem de Jong (kopbal), als Basar Önal raakten de paal. Charlison Benschop, een andere invaller, leek alsnog de 3-3 te maken. Ditmaal ging er echter een streep door de treffer omdat De Jong een duwfout maakte op Valentino Vermeulen.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 35 25 4 6 55 79 2 Heracles Almelo 35 24 4 7 54 76 3 Almere City FC 35 20 6 9 18 66 4 Willem II 35 18 9 8 25 63 5 NAC Breda 35 17 5 13 2 56 6 MVV Maastricht 35 17 5 13 1 56 7 FC Eindhoven 35 15 9 11 4 54 8 VVV-Venlo 35 15 8 12 4 53 9 Telstar 35 13 10 12 -13 49 10 Jong AZ 35 13 8 14 3 47 11 ADO Den Haag 35 12 11 12 -6 47 12 De Graafschap 35 13 7 15 7 46 13 Jong Ajax 35 11 10 14 -2 43 14 Roda JC Kerkrade 35 12 6 17 -7 42 15 Jong PSV 35 11 8 16 -5 41 16 Helmond Sport 35 10 9 16 -18 39 17 FC Dordrecht 35 9 6 20 -25 33 18 FC Den Bosch 35 10 3 22 -36 33 19 TOP Oss 35 9 5 21 -32 32 20 Jong FC Utrecht 35 7 5 23 -29 26