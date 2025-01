La Gazzetta dello Sport brengt Ajax plots in verband met speler van AC Milan

Davide Calabria staat in de belangstelling van Ajax, zo beweert La Gazzetta dello Sport vrijdagochtend. De 28-jarige rechtsback van AC Milan beschikt over een aflopend contract en geniet naar verluidt ook interesse van Bologna. Van een concrete aanbieding is nog geen sprake, klinkt het.

Ajax wil zich voor het sluiten van de transferwindow nog graag versterken met een rechtsback. Devyne Rensch vertrok voor vijf miljoen euro naar AS Roma, maar een vervanger hebben de Amsterdammers nog niet binnengehaald. Youri Regeer, die werd teruggekocht van FC Twente, wordt door Francesco Farioli namelijk als middenvelder gezien.

De nummer twee van de Eredivisie zou nu Calabria op het oog hebben. Milan staat open voor een winters vertrek van de zevenvoudig Italiaans international, aangezien dit de laatste kans is dat de club nog iets aan hem kan verdienen.

Bovendien komt Calabria nauwelijks voor in de plannen van de club. De teller staat dit seizoen pas op 725 speelminuten, verdeeld over 14 wedstrijden. Met Kyle Walker, die op huurbasis overkwam van Manchester City, heeft de Italiaan er daarnaast nog een concurrent bijgekregen.

Calabria komt uit de jeugdopleiding van Milan en brak in 2015 door in de hoofdmacht. De rechtspoot kwam tot dusver tot 272 wedstrijden namens I Rossoneri, met wie hij één landstitel en twee Supercups won. Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt hij nog altijd een waarde van 7,5 miljoen euro.