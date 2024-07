Kylian Mbappé wil uit respect rugnummer van Real Madrid-legende Luka Modric niet overnemen

Kylian Mbappé gaat met rugnummer 9 spelen, zo maakt zijn nieuwe werkgever Real Madrid woensdag officieel wereldkundig. De Champions League-winnaar brengt tevens naar buiten dat de Franse sterspeler op dinsdag 16 juli officieel zal worden gepresenteerd in het Santiago Bernabéu.

Mbappé zal volgende week dinsdag worden ontvangen door voorzitter Florentino Pérez, die hem een rondleiding zal geven door het stadion van De Koninklijke. Aansluitend zal de aanvaller, die met Frankrijk in de halve finale van het EK met 2-1 verloor van Spanje, zijn eerste persconferentie geven als speler van Real Madrid.

Transfermarktexpert Fabrizio Romano weet woensdag te melden dat Mbappé bij Real Madrid nooit heeft aangedrongen op het shirt met nummer 10. Dit deed de Fransman uit respect voor Luka Modric, die dat nummer jarenlang droeg en per 1 juli officieel is vertrokken bij Real Madrid. Pérez gaf na de gewonnen Champions League-finale echter te kennen dat Modric (38) zo goed als zeker een nieuw eenjarig contract tekent.

Federico Valverde neemt het shirt met rugnummer 8 over van Toni Kroos. De Duitse spelmaker nam na het veroveren van de Champions League, en na tien jaar trouwe dienst, afscheid van Real Madrid. Kroos werd met Duitsland in de kwartfinale uitgeschakeld door Spanje en maakte in dat duel dus zijn laatste minuten als profvoetballer.

Arda Güler, die met Turkije furore maakte op EURO 2024, krijgt nummer 15 toegewezen. Het Turkse toptalent moest het afgelopen seizoen nog doen met nummer 24. Eduardo Camavinga maakt 'promotie', want de middenvelder gaat van 12 naar nummer 6.

Voorbereiding

Real Madrid speelt tijdens de tour door de Verenigde Staten achtereenvolgens tegen AC Milan (1 augustus), FC Barcelona (4 augustus) en Chelsea (7 augustus). Een week later, op 14 augustus, volgt het duel met Atalanta om de Europese Supercup.

Voor de regerend Spaans kampioen begint het nieuwe seizoen in LaLiga op 18 augustus met een uitwedstrijd tegen Real Mallorca. Een week later is Mbappé voor het eerst te bewonderen voor het thuispubliek, als Real Valladolid op bezoek komt in het Santiago Bernabéu.

