‘Kylian Mbappé wil speler met zich meenemen: Real Madrid stemt in met eis’

Het lijkt erop dat naast Kylian Mbappé ook zijn jongere broertje Ethan (17) de overstap maakt van Paris Saint-Germain naar Real Madrid. Dat nieuws maakt de Spaanse televisiezender El Chiringuito wereldkundig. Ethan Mbappé loopt net als zijn 25-jarige broer komende zomer uit zijn contract in Parijs.

Vorige week kwam Marca met de primeur dat Mbappé reeds een langdurig contract heeft ondertekend in Madrid. Hoewel dat nieuws nog niet is bevestigd, lijkt het erop dat niets de transfervrije overgang nog gaat tegenhouden. Volgens El Chriniguito heeft Real Madrid inmiddels ingestemd met een nieuwe eis van Mbappé: ook broertje Ethan moet gecontracteerd worden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ethan als bankzitter, tijdens een bekerduel van PSG.

De broers worden beiden vertegenwoordigd door hun moeder, zaakwaarneemster Fayza Lamari. Ethan Mbappé maakt dit jaar regelmatig deel uit van de hoofdmacht van PSG. Zo traint de middenvelder iedere dag mee met de selectie en kwam hij zelfs in drie officiële duels in actie namens les Parisiens.

Kylian Mbappé wil met zijn broer blijven spelen en dus moet Real Madrid ook de Franse jeugdinternational contracteren. Voor de Koninklijke is dat geen probleem, daar de linksbenige controleur eveneens te boek staat als een groot talent. Volgens Transfermarkt is de tiener momenteel 500.000 euro waard.

Real Madrid kan Ethan Mbappé net als Kylian transfervrij overnemen van PSG. Dat zal echter wel gepaard gaan met hoge salariseisen en een absurd bedrag aan tekengeld. Kylian Mbappé droomt er al jaren van in Madrid aan de slag te gaan en ziet die wens binnen enkele maanden in vervulling gaan.

Ethan Mbappé is het acht jaar jongere broertje van Kylian, die als defensieve of controlerende middenvelder speelt. De afgelopen jaren maakte hij indruk in de jeugdopleiding van PSG, waar hij samenspeelde met revelatie Warren Zaïre-Emery. Ethan Mbappé liet de afgelopen twee seizoenen in de Youth League zien dat hij net als zijn broer een groot potentieel heeft.

De gebroeders Mbappé kunnen de Franse enclave in Estadio Santiago Bernabéu nog meer uitbreiden. De Spaanse grootmacht heeft met Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni en Eduardo Camavinga reeds drie internationals onder contract staan.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties