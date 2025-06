Kylian Mbappé kent geen enkele twijfel over wie de Ballon d'Or in 2025 moet winnen

Voor Kylian Mbappé bestaat er geen twijfel. Voormalig ploeggenoot Ousmane Dembélé, die vorige week de Champions League veroverde met Paris Saint-Germain, is volgens de aanvaller van Real Madrid dé topkandidaat om dit jaar de Ballon d'Or te winnen.

Mbappé zegt dit op een persmoment voorafgaand aan Duitsland - Frankriijk om de derde plaats in de Nations League. ''Hebben we het over Lamine Yamal en Ousmane? Dan ga ik voor de volle honderd procent voor Ousmane. Moet ik dat verder nog uitleggen? Daar bestaat geen discussie over.''

''Ousmane en Lamine lijken de grootste kanshebbers te zijn. Maar het kan allemaal heel snel veranderen'', zo benadrukt Mbappé. ''Kijk maar naar de laatste paar winnaars van de Ballon d'Or. Over sommige winnaars werd in de periode voor de uitreiking niets eens gesproken.''

''Er zal de komende maanden nog een hoop gebeuren. Maar vandaag gaat het over Ousmane en Lamine, omdat die vraag aan mij werd gesteld'', aldus de Franse aanvaller, die tevens de Champions League-zege van PSG bespreekt.

''Het was een dikverdiende zege voor PSG tegen Inter. Ik was er zeer gelukkig mee. PSG heeft net als ik veel problemen gekend. Ik ben door elke fase van de Champions League geweest, behalve het winnen'', verzucht Mbappé.

''PSG is de beste ploeg in Europa. Ik kan me niet herinneren dat ze in Europa ooit met 5-0 hebben gewonnen. Het is voor honderd procent verdiend en PSG is vanaf nu de club waar iedereen van wil winnen'', aldus de aanvaller, die er naar eigen zeggen niet wakker van ligt dat zijn voormalig werkgever een jaar na zijn vertrek de Champions League wint.

''Of ik te vroeg ben vertrokken? Nee, mijn verhaal daar was klaar. Er moest een einde aan komen. Er is geen sprake van bitterheid, ik was gewoon klaar bij PSG. Het heeft gewoon zo moeten zijn dat men zonder mij de Champions League verovert'', zo besluit Mbappé.