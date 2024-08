Kylian Mbappé eist 55 miljoen euro van Paris Saint-Germain en stapt naar de UEFA

Kylian Mbappé heeft contact opgenomen met de Franse competitieorganisatie LFP en de UEFA om 55 miljoen euro te krijgen van Paris Saint-Germain. De aanvaller claimt recht te hebben op dat bedrag wegens onbetaalde salarissen en bonussen.

Le Monde bericht dat Mbappé recht heeft op drie maanden salaris plus een 'ethische bonus'. Daarnaast zou hij ook recht hebben op een deel van de tekenbonus. Mbappé heeft de club in eerste instantie een aanmaning gestuurd, maar daar heeft het geen gehoor aan gegeven.

Mbappé, die PSG afgelopen zomer transfervrij verliet voor Real Madrid, wil zien waar hij meent recht op te hebben en is daarom naar de UEFA gestapt. Op dinsdag 20 augustus heeft Mbappé contact opgenomen met juridische commissie van de LFP en de UEFA, om zijn achterstallige betalingen te krijgen.

PSG riskeert sancties als het Mbappé niet betaalt. Zo zou de LFP de club kunnen verbieden om deze zomer spelers te kopen. Ook lopen les Parisiens het risico dat de UEFA-licentie wordt ingenomen. PSG zou het echter wel heel bont moeten maken wil het zover komen.

De relatie tussen Mbappé en de clubpresident van PSG, Nasser Al-Khelaïfi, was een tijdlang vertroebeld voordat Mbappé daadwerkelijk vertrok. Zo zette de Qatarees Mbappé uit de selectie wegens onenigheid over een optie in zijn contract. Mbappé weigerde die optie te activeren, waardoor hij uiteindelijk transfervrij de gang maakte naar Real Madrid.

In mei, voordat Mbappé zijn laatste wedstrijd voor PSG speelde, publiceerde hij een afscheidsvideo op sociale media. Daarin richtte Mbappé zich tot teamgenoten, trainers en directeuren die hij heeft meegemaakt in zijn tijd in de Franse hoofdstad, maar een dankwoord richting Al-Khelaïfi zat er niet in.

Het leidde volgens Le Parisien tot een heftige ruzie tussen de twee. Een bron meldde tegenover de krant dat er sprake was van een schreeuwende ruzie, omdat Al-Khelaïfi boos was dat hij niet werd genoemd in de afscheidsvideo. 'De muren trilden', wist de bron te melden. Een deel van de fans van PSG floot Mbappé ook uit bij diens laatste wedstrijd voor de club.