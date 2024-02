Kwakman wijst niet Ramaj maar twee andere schuldigen aan bij tegentreffer Ajax

Kees Kwakman wijst vooral Kristian Hlynsson en Josip Sutalo als hoofdverantwoordelijken aan voor de late tegentreffer van Ajax. In de slotminuut van het Eredivisie-duel ging het mis voor de Amsterdammers tegen NEC, dat laat de 2-2 maakte.

In eigen huis leek de ploeg van trainer John van 't Schip op weg naar een minimale zege dankzij een bevrijdende treffer van Carlos Forbs, tot Rober González in de 95ste minuut doel trof: 2-2. Diant Ramaj leek niet helemaal vrijuit te gaan, maar volgens Kwakman zijn Sutalo en Hlynsson met name schuldig aan de tweede treffer van de Nijmegenaren.

“NEC begon goed aan de tweede helft en de ploeg kwam terecht op 1-1”, oordeelt Kwakman voor de camera van ESPN. “Daarna zakten ze wel verder weg en de wissels pakten niet goed uit. Maar richting het einde was het niet dat Ajax nog kans op kans kreeg. Kijkend naar de statistieken en het spelbeeld: een verdiend punt voor NEC.”

“Die tweede goal van NEC kwam wel uit de lucht vallen. Hlynsson laat Schöne zomaar lopen na die ingooi. Of het aan Ramaj ligt? Nou dat vind ik wel meevallen.”

“In eerste instantie zie ik gewoon dat Hlynsson Schöne uit zijn rug laat weglopen”, vervolgt de analyticus. “Sutalo staat bij González, maar Sutalo heeft geen idee waar hij is. Rensch en Sutalo zijn de centrale verdedigers. Normaal staat er een in de vrije zone en de ander pakt de spits.”

“Maar nu zit je in de blessuretijd, dus dan moet je gewoon dekken. Sutalo blijft in de zone en hij kijkt niet eens meer om naar González. Hij loopt zo weg uit de rug, de bal valt goed en hij tikt hem binnen.”

“Ajax heeft het verdedigend, ook individueel, totaal niet onder controle”, besluit Kwakman.

