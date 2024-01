Kwakman smult ondanks gelijkspel van één Feyenoorder: ‘Echt geweldig!’

Kees Kwakman heeft genoten van het spel van Mats Wieffer tegen FC Twente. De middenvelder kwam met Feyenoord niet verder dan een teleurstellend gelijkspel tegen de Tukkers (0-0), maar wist desondanks indruk te maken op de analist van ESPN.

Feyenoord kreeg een uitgelezen mogelijkheid om het duel met FC Twente in zijn voordeel te beslissen, ware het niet dat Santiago Gimenez faalde vanaf elf meter. Namens de bezoekers maakte Michel Vlap een oliedomme buitenspelgoal.

Al met al was het geen hoogstaande wedstrijd in De Kuip. "In de tweede helft werd het wat saai omdat het eenrichtingsverkeer was", doelt Kwakman op het overwicht van Feyenoord. "Ik had meer van Twente willen zien in aanvallend opzicht."

De beste kansen waren voor Feyenoord. "Bijlow heeft volgens mij niet eens hoeven te duiken", merkt Roy Makaay op. "Alleen bij de afgekeurde goal van Vlap moest hij zich strekken. In de tweede helft heeft hij niks te doen gehad."

Makaay vond Quilindschy Hartman de beste man aan de kant van Feyenoord. "Daar kwam het meeste gevaar vandaan", aldus de oud-spits. Kwakman is het daar niet helemaal mee eens.

"Ik vond Wieffer echt geweldig", aldus de voormalig verdediger. "Die pakt zó veel ballen af en weet zó goed hoe hij de tweede ballen moet oppakken. Hij verovert heel veel ballen en doet aan de bal niet veel verkeerd. Dat vond ik de beste."

Door de puntendeling blijft het gat op de ranglijst vijf punten in het voordeel van Feyenoord. De Rotterdammers zien de achterstand op koploper PSV wel oplopen naar twaalf punten. Volgende week wacht opnieuw een topduel voor de ploeg van Arne Slot, als in Alkmaar zijn voormalig werkgever AZ de tegenstander is.

