Kunststukjes van Vlap doen Emmen angstig naar Rotterdam-Kralingen kijken

Zondag, 7 mei 2023 om 14:07 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:13

FC Twente heeft zondag goede zaken gedaan in de jacht op Europees voetbal. Lang hielden de gastheren van FC Emmen de ploeg van Ron Jans in bedwang, tot ze na een fraaie vrije trap van Michel Vlap capituleerden. Uiteindelijk werd het 0-3, mede dankzij de tweede van Vlap. Twente komt daardoor op zes punten van de vierde plek, die goed is voor de derde voorronde van de Conference League. Emmen blijft op kruipafstand van de degradatiestreep bungelen en zal angstig kijken naar wat er later op de middag bij Excelsior - Feyenoord gebeurt.

Zowel Emmen als Twente had nog genoeg om voor te spelen aan de Oude Meerdijk. Emmen kon met een zege dure punten bijschrijven in de jacht op lijfsbehoud, terwijl Twente in theorie zelfs nog kans maakte op de derde plek. Beide ploegen maakten in het eerste bedrijf aanspraak op de openingstreffer. Vaclav Cerny stichtte het meeste gevaar namens de bezoekers, terwijl de tandem Mark Diemers-Richairo Zivkovic het Emmense voortouw nam.

Michel Vlap lijkt helemaal terug! ??#emmtwe — ESPN NL (@ESPNnl) May 7, 2023

Meerdere kansen leverden voor rust echter geen openingstreffer op. Beide trainers besloten daarop om aanvallende wijzigingen door te voeren. Met Oussama Darfalou bij Emmen en Ricky van Wolfswinkel bij Twente doorbraken de Tukkers uiteindelijk de brilstand. Vlap mocht aanleggen voor een vrije trap en krulde die schittterend langs Emmen-goalie Mickey van der Hart. Daarmee verdubbelde de spelmaker direct zijn doelpuntenproductie van dit seizoen: alleen tegen SC Cambuur had hij nog het net gevonden.

Wel had Vlap ook al twee assists afgeleverd. Daar kwam zondag zijn derde bij. Vijf minuten na de openingstreffer leverde de Fries de bal af bij Cerny, die de bal via een Emmens lichaam achter Van der Hart zag belanden: 0-2. Twente kon het duel daarop rustig uitspelen en zag Vlap zelfs nog de 0-3 maken. De nederlaag van Emmen betekent dat het met 28 punten nog altijd slechts op doelsaldo boven de degradatiestreep staat. Nummer zestien Excelsior komt later op de dag nog in actie tegen Feyenoord, terwijl ook de nummers elf, twaalf en dertien (Go Ahead Eagles, Fortuna Sittard en Vitesse) nog moeten spelen.