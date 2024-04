Kuijt: ‘Jullie bij Rondo zijn inhoudelijk, maar er zijn mensen op tv die...’

Dirk Kuijt heeft het gevoel dat hij in Nederland persoonlijk wordt aangevallen in de media. De trainer van Beerschot, die afgelopen weekend met zijn ploeg promoveerde naar de Pro League, merkt een verschil tussen de vaderlandse media en die in België.

Kuijt sprak maandag in de Gazet van Antwerpen al over de verschillen tussen Nederland en België. De oud-rechtsbuiten van Liverpool en Feyenoord spreekt maandagavond ook in Rondo op Ziggo Sport over dat onderwerp.

"Ik word vaak gevraagd door Belgische media waarom ik zo negatief benaderd word door de Nederlandse pers. Wij kunnen in Nederland bikkelhard zijn."

"Dan heb ik het niet over programma's als Rondo die gewoon voetbalinhoudelijk zijn, maar er zijn gewoon mensen in Nederland die het heel fijn vinden om mensen letterlijk met de grond gelijk te maken."

Kuijt wil geen namen noemen, maar doelt onmiskenbaar op Vandaag Inside. De oud-Oranje-international wordt al jaren regelmatig door de mangel gehaald door Johan Derksen en René van der Gijp, die Kuijt bijvoorbeeld ook bekritiseren op zijn uiterlijk. Door Derksen wordt Kuijt structureel 'de grootste demagoog van Nederland' genoemd.

In Rondo voelt Kuijt zich prima thuis. "Ik hoorde jullie net over Ajax praten, inhoudelijk, gewoon met respect voor mensen. Dat is denk ik hoe het zou moeten zijn. In Nederland zijn er bepaalde mensen die het anders doen."

Kuijt kan er naar eigen zeggen mee omgaan. "In Nederland zijn we daaraan gewend, maar in België heb ik heel vaak moeten uitleggen dat de Nederlandse mentaliteit zo is. Ik moet zeggen: de manier hoe de Belgen me benaderen vind ik prettiger. Het is zeker wel kritisch. Ik heb ook wedstrijden verloren met Beerschot en dan krijg je echt wel kritiek, maar meer inhoudelijk."

