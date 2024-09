'Kroes kon 8 tot 10 miljoen krijgen voor aankoop van Mislintat, die zelf niet weg wilde’

ESPN sprak maandag op Deadline Day uitgebreid met Alex Kroes. De technisch directeur van Ajax gaf toe dat ‘een enkeling’ uit de selectie niet wilde vertrekken, terwijl Kroes wel het gevoel had dat een transfer goed zou zijn voor de sportieve en financiële balans. ESPN-verslaggever Cristian Willaert heeft het gevoel dat het om Branco van den Boomen gaat.

Willaert bracht het gerucht maandagavond ter tafel tijdens de speciale Deadline Show van De Voetbalkantine op ESPN. Willaert stelt dat Kroes Van den Boomen wilde verkopen, maar zag de middenvelder zelf niets in een vertrek uit Amsterdam.

“Ik heb een beetje onderzoek gedaan naar wie dat zou kunnen zijn. Ik denk te weten dat het gaat om Branco van den Boomen. Ik heb hem na de wedstrijd in Backa Topola tegen FK Vojvodina geïnterviewd. Toen zei ik ook tegen Branco: ‘Je hebt een goede naam in Frankrijk, er zijn clubs geïnteresseerd in jou.’ Dat bevestigde hij toen ook.”

Willaert kreeg toen te horen dat Van den Boomen op zijn plek zat in Nederland. “Hij zei toen: ‘Ik zit hier heel goed, de kinderen zijn in Nederland. We hebben het heel erg naar ons zin. Er moet wel iets heel geks langs komen wil ik daar ja tegen zeggen’", laat Willaert weten.

De verslaggever vindt het niet vreemd als Kroes waarschijnlijk afscheid van Van den Boomen wilde nemen. “Hij was geen basisspeler, er moest bezuinigd worden en hij is iemand die een aardig salaris verdient, dus Kroes kon ruimte creëren met een vertrek van Van den Boomen.”

“Het zou ook gegaan zijn om een transfersom van tussen de acht en tien miljoen die je voor hem had kunnen krijgen. Dat is echt flink wat geld, zeker voor een speler die je transfervrij hebt gehaald, alleen Branco wilde niet weg.”