Kritiek op aanstelling Farioli: 'Kan me niet voorstellen dat er geen Nederlandse coach is die Ajax kan trainen'

Hoewel de keuze voor Francesco Farioli tot nu toe goed heeft uitgepakt voor Ajax, betreurt Bert van Marwijk het dat er in Amsterdam geen Nederlandse trainer rondloopt. Ook bij Feyenoord staat er - tot zijn ongenoegen - in de vorm van Brian Priske een buitenlandse trainer aan het roer.

Niet vaak hadden de traditionele topdrieclubs van de Eredivisie een niet-Nederlandse coach als eindverantwoordelijke, zo constateert Van Marwijk in zijn column in De Telegraaf. "Ajax had in de afgelopen 35 jaar één buitenlander, dat was Morten Olsen. Feyenoord had in de laatste 42 jaar één Zweed als trainer, dat was Gunder Bengtsson. PSV had in een halve eeuw Bobby Robson, Eric Gerets en Roger Schmidt."

Afgelopen zomer kozen Ajax, waar Maurice Steijn en John van 't Schip teleurstelden, en Feyenoord, dat Arne Slot naar Liverpool zag vertrekken, wel voor een trainer met een buitenlandse achtergrond. Dat is jammer, vindt de bondscoach die Nederland in 2010 naar een WK-finale leidde.

"Je kunt ook moeilijk zeggen dat Ajax een verkeerde keuze heeft gemaakt", erkent Van Marwijk het goede seizoensbegin van de Amsterdammers onder de Italiaan. "Maar los van Farioli vind ik het jammer dat daar nu niet een Nederlandse trainer zit. Nederland heeft altijd zoveel goede trainers voortgebracht en ik kan me niet voorstellen dat er in ons trainersgilde geen coach is die Ajax kan trainen."

Ook in Engeland ziet Van Marwijk dat buitenlandse trainers de boventoon voeren. Bij de 14 bovenste clubs is er slechts één Engelse manager actief, zijnde Eddie Howe bij Newcastle United. "Tegelijkertijd constateer ik dat er steeds meer academisch opgeleide mensen met een geringe achtergrond als voetballer werken", vervolgt de 72-jarige oud-coach.

Hij betreurt de ontwikkelingen in het moderne voetbal, waar volgens hem 'data en performance' leidend zijn geworden. "Ook hier is een forse toename van performance-coaches en academisch geschoolde trainers, voor wie de zware toelatingseisen bij de opleidingen van de KNVB geen drempel vormen", hekelt Van Marwijk de vereisten voor het behalen van de trainerspapieren.

"Die toelatingseisen vormen voor veel oud-profvoetballers wél een hindernis, terwijl de meeste potentie voor een goede trainer nog steeds bij de oud-voetballers zit. Die moeten alleen wel worden gemotiveerd en de kans krijgen", denkt de schoonvader van Mark van Bommel.

Hij pleit voor meer oud-voetballers als eindverantwoordelijken. Daarbij kijkt Van Marwijk naar de KNVB. "Zet de deur verder open voor oud-profvoetballers. De drempel moet omlaag. De echte potentie zit in mijn ogen nog steeds meer bij spelers die betaald voetbal hebben gespeeld. Ik ben ervan overtuigd dat er nu al jaren een grote groep potentiële trainers verloren gaat."