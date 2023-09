Kritiek Arne Slot in de wind geslagen: ‘Gevaarlijk om nu aan te passen’

Donderdag, 28 september 2023 om 16:55 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:20

De regels rond het staken van wedstrijden worden voorlopig niet aangepast, zo bevestigt Marianne van Leeuwen van de KNVB. De directeur betaald voetbal van de bond beschouwt het huidige protocol als 'effectief', daar veel minder voorwerpen het veld op worden gegooid. Daarmee slaat de KNVB de kritiek van onder meer Arne Slot in de wind. De Feyenoord-trainer klaagde woensdag nog over het gemak waarmee wedstrijden momenteel worden stilgelegd.

Onder meer Ajax - Feyenoord (0-4) moest zondag worden stilgelegd vanwege een enkel bekertje op het veld. Slot werd daar woensdag na het uitspelen van de wedstrijd naar gevraagd. "Ik vind wel – en ik weet niet of ik daar de populariteitsprijs mee win – dat als er een verdwaald bierbekertje op het veld gegooid wordt er niet direct gestaakt of gestopt hoeft te worden", zo sprak de oefenmeester. "Als je een corner moet nemen en er vliegen twintig bierglazen om je oren, dan is het een ander verhaal. Maar het blijft een moeilijke discussie, want wat doe je als het er achttien zijn? De KNVB moet de keuze maken die de clubs die erbij betrokken zijn het minst zou schaden."

Van Leeuwen werd daags na Slot gevraagd naar het protocol. "Ik vind het heel gevaarlijk om de maatregelen nu aan te passen, omdat ze wel degelijk effect hebben sinds ze zijn ingevoerd", sprak ze tegenover ESPN. "Ik heb het dan over die specifieke maatregel rond het gooien van voorwerpen op het veld of het veld betreden. Er zijn vijfhonderd wedstrijden geweest sinds die maatregelen gelden en er zijn er uiteindelijk vijf definitief gestaakt.”

De directeur denkt daarom 'vat te hebben op het probleem'. Om dat in stand te houden kan er volgens haar geen onderscheid worden gemaakt tussen 'vreugdebier' en 'ellendebier'. "Hoe krijg je daar dan een duidelijke lijn in? Het tijdelijk staken werkt ook. We zien dat er veel minder wordt gegooid. Wij willen gastvrij en veilig voetbal. Iedereen moet het weer leuk vinden in de stadions en de rotzooitrappers moeten worden gestraft."

Het protocol

Het huidige stakingsprotocol is sinds april van kracht, toen de halve bekerfinale tussen Ajax en Feyenoord compleet uit de hand liep. Zo liep Davy Klaassen een bloedende hoofdwond op vanwege een gegooide aansteker. Op dit moment zijn er drie aangescherpte regels van belang. Als voorwerpen op het veld worden gegooid, moet de wedstrijd worden stilgelegd en worden teams en scheidsrechters naar de kleedkamer gestuurd. Gebeurt dit na hervatting nogmaals, wordt het duel definitief gestaakt. Als er in eerste instantie een speler of scheidsrechter wordt geraakt met het voorwerp, wordt er direct gestaakt.