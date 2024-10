Kranten vrezen met wegvallen Jerdy Schouten voor PSV en dringen Farioli aan op wissel in Ajax-opstelling

PSV, Feyenoord en Ajax wisten dit weekend alle drie te winnen. De Eindhovenaren wonnen de Eredivisie-kraker van het weekeinde tegen een tienkoppig AZ (1-2), terwijl Ajax zich in een spektakelstuk ontdeed van Heracles Almelo (3-4). Feyenoord overtuigde met een klinkende uitzege bij Go Ahead Eagles (1-5). Dit is wat de ochtendkranten schrijven over de traditionele topdrie.

PSV

PSV liep na een vroege rode kaart van David Møller Wolfe snel uit naar een 0-2 voorsprong en kon toen wat energie conserveren. Een grote smet was het geblesseerd uitvallen van Jerdy Schouten, die het Europese treffen met Paris Saint-Germain aan zich voorbij moet laten gaan.

"Onmisbaar is altijd een groot woord, maar Schouten is wel extreem belangrijk voor dit PSV", schrijft Rik Elfrink in het Eindhovens Dagblad. "Na Joey Veerman (liesblessure, red.) ook nog Schouten een tijdje verliezen, zou een gigantische aderlating voor de Eindhovenaren zijn."

Volgens de journalist is er, ondanks de foutloze Eredivisie-start, sprake van chagrijn in de Lichtstad. Het heeft te maken met de vele blessures, maar ook randzaken. "Telkens vallen weer spelers uit, waardoor PSV niet in het ritme van vorig seizoen komt."

"Peter Bosz zelf wekt na de tuchtzaak over zijn uitspraken over Danny Makkelie even een wat minder gelukkige indruk dan voorheen en legde zaterdagavond net als Luuk de Jong klinisch de vinger op de zere plek. PSV bakte er eigenlijk niks van in de tweede helft en dat zinde hem niet."

Het wegvallen van Schouten werd door Bosz opgelost door Olivier Boscagli een linie naar voren te schuiven. Dat pakte niet goed uit, oordeelde Jeroen Kapteijns namens De Telegraaf. "De Monegask leed ongebruikelijk veel balverlies en PSV viel tegen tien AZ-spelers terug naar een bedenkelijk niveau."

De Volkskrant heeft een verklaring voor dat niveau in het tweede bedrijf. "De media willen een verklaring, want hoe kan dat? Tegen tien man, en dan zo’n slechte tweede helft? Nou, dat kan dus omdat ook voetballers mensen zijn, en omdat ze drie dagen later tegen Paris Saint-Germain spelen in de Champions League."

Feyenoord

Feyenoord kende na een lastig seizoensbegin eindelijk weer eens een overtuigende voetbalavond. Go Ahead Eagles was niet opgewassen tegen de swingende Rotterdammers. Ibrahim Osman, de huurling van Brighton & Hove Albion vertolkte een hoofdrol.

Het Algemeen Dagblad trekt onmiddellijk een parallel. "De vergelijking met Yankuba Minteh is snel gemaakt. Ook die speler werd gehuurd. Ook Minteh maakte vanuit Afrika de stap naar Denemarken. En ook Minteh is razendsnel. En net als Osman ging het aanvankelijk met vallen en opstaan in Rotterdam."

Brian Priske zei na afloop dat zijn ploeg 'perfectie' benaderde. "Maar toch zal een nog hoger niveau nodig zijn voor Feyenoord om woensdag in Estadio Da Luz overeind te kunnen blijven tegen Benfica", oordeelt Mikos Gouka in de krant.

Valentijn Driessen wijst in De Telegraaf op de positie van Priske, die toch de nodige kritiek ontving in de verleden weken. "De aanvankelijk veelgeplaagde Priske heeft zijn ploeg in rustiger vaarwater gebracht met drie zeges op rij. Tevens is daarmee het rumoer rond zijn eigen positie bedaard."

"Met de beste wedstrijd van het seizoen in Deventer, drie zeges op rij inclusief de Champions League-winst bij Girona en een ongeslagen reeks van acht wedstrijden in de Eredivisie – vier gewonnen en vier gelijke spelen – krijgt Feyenoord langzamerhand weer kleur op de wangen", concludeert de chef sport van de ochtendkrant.

Ajax

Ajax speelde zondag een bewogen wedstrijd, eufemistisch gesteld. Wout Weghorst stal in Almelo de show door als invaller twee doelpunten voor zijn rekening te nemen en zodoende de wedstrijd in het voordeel van de Amsterdammers te beslissen.

Volgens Johan Inan, clubwatcher Ajax namens het AD, hoort de zomeraanwinst inmiddels de voorkeur te krijgen boven Brian Brobbey. "Je hebt supersubs en je hebt Wout Weghorst. Twee invalbeurten van samen veertig minuten en goed voor drie goals. Belangrijker nog: Weghorst bespaarde Ajax er vier verloren punten mee."

"Hoe kun je als Francesco Farioli zijnde zo’n waardevolle aankoop, waar je zelf nota bene op hebt aangedrongen, nog passeren?", vraagt de journalist zich af. "Het antwoord is niet, met als belangrijkste reden dat Ajax inmiddels overduidelijk beter af is met Weghorst in het elftal."

"Brobbey heeft drie kansen gehad en verprutst. Farioli hield vast aan Brobbey, maar zag diens lijdensweg en doelpuntendroogte (bijna twee maanden) alleen maar groter worden. Hij miste twee levensgrote kansen, had als aanspeelpunt vaak veel handelingen nodig en liet zijn frustraties de vrije loop toen arbiter Edwin van de Graaf hem niet beschermde."

De Telegraaf vermoedt dat Weghorst 'in het koppie' van Brobbey zit. "De keuze van technisch directeur Alex Kroes om winnaar Weghorst aan te trekken, is sportief gezien een schot in de roos, maar zorgt bij Brobbey voor een blokkade", oordeelt clubwatcher Mike Verweij.

"De druk om te scoren, die de 22-jarige zichzelf oplegt, werkt verlammend. En dat de in zijn nek hijgende Weghorst Ajax na FC Groningen-thuis in Almelo met de 2-3 en 3-4 opnieuw de weg naar drie punten wees, zal de gemoedstoestand van Brobbey niet verbeteren. De concurrentiestrijd is de schaduwzijde van de komst van Weghorst, met als grootste risico dat de huidige miljoenenwaarde van Brobbey keldert."