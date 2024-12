Kranten schetsen heel fraai toekomstbeeld voor Feyenoord na nieuwe Champions League-zege op Sparta Praag

Feyenoord heeft zichzelf woensdagavond een uitstekende dienst bewezen. De Rotterdammers wervelden in het eerste halfuur in De Kuip en wonnen uiteindelijk met 4-2 van Sparta Praag. Het landelijke journaille is onder de indruk van de ploeg van Brian Priske.

Feyenoord staat na zes van de acht Champions League-duels op tien punten. In het gloednieuwe format werd dat door wiskundigen en datafetisjisten bestempeld als de heilige graal en zeker voldoende voor deelname aan de volgende ronde, maar dat lijkt allerminst zeker.

Een resultaat tegen Bayern München (thuis) of Lille (uit), zou de uitgangspositie nóg beter maken. Hoe dan ook: woensdag was voor Feyenoord een 'zorgeloze avond', zo concludeert het NRC.

De voorhoedespelers maakte het verschil tegen de armetierige Tsjechen, schrijft de kwaliteitskrant. "De individuele klasse voorin, in combinatie met de bescheiden tegenstand, was ruim voldoende om het verschil te maken."

De Telegraaf schetst een mooi toekomstbeeld voor de Rotterdammers. "Op een avond als deze is de potentie van het Feyenoord-elftal zichtbaar", is de ochtendkrant van mening, dat inzoomt op het sterkst mogelijke Feyenoord-elftal.

"Als bijna iedereen aan boord is, staat er een degelijk elftal met een sterk centraal duo (David Hancko en Gernot Trauner), een dynamisch middenveld (Timber en Milambo voor de conytrolerende Hwang) en twee attractieve vleugelspelers", wijst het blad op Anis Hadj Moussa en Igor Paixão.

"Daar komt na de winterstop Quilindschy Hartman als international nog bij, wiens plek nu nog wordt ingenomen door Gijs Smal. Als Santiago Gimenez ook weer naar zijn topvorm zou kunnen groeien, kan de tweede helft van het seizoen nog meer dan een leuk toetje worden."

Ook De Volkskrant was de bliksemstart van Feyenoord opgevallen. "In een zalig eerste half uur schudde Feyenoord het aangeslagen Sparta Praag dusdanig heen en weer dat de wedstrijd eigenlijk toen al gespeeld was."

"Parijs straatvoetbal werd daarbij gekoppeld aan een Volendamse cross-pas, een Braziliaanse pirouette, Slowaaks doorzettingsvermogen, Koreaanse dribbels en een Rotterdamse omhaal", loopt Willem Vissers de uitblinkers aan Rotterdamse kant langs.

Ook Mikos Gouka laat het niet na om de pijlen te richten op een van de vleugelflitsers. "Algemeen directeur Dennis te Kloese zou al kunnen overwegen het contract van Hadj Moussa, niet behorend tot de grootverdieners in de Kuip, al op te waarderen om zo meer transferwaarde veilig te stellen", zo concludeert hij in het Algemeen Dagblad.