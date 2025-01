Kraay wijst Ajax en Feyenoord op Braziliaanse goaltjesdief: 'Hij scoort zó makkelijk'

De kans is groot dat Brian Brobbey en Santiago Gimenez nog deze maand vertrekken bij respectievelijk Ajax en Feyenoord. Hans Kraay junior denkt mee over eventuele vervangers en wijst de Nederlandse topclubs op een ploeggenoot van Memphis Depay bij Corinthians.

De 23-jarige Yuri Alberto loopt gemiddeld één op twee in de Braziliaanse Série A. Hij sloot het vorige seizoen af met 15 goals in 29 wedstrijden en bereidde tevens vijf doelpunten voor. Mede hierdoor is Kraay gecharmeerd van de enkelvoudig international van Brazilië.

''Deze jongen schiet ze er zó makkelijk in'', jubelt Kraay zondag in Goedemorgen Eredivisie. Presentator Milan van Dongen werpt op dat Alberto, door Transfermarkt geschat op veertien miljoen euro, waarschijnlijk niet te betalen is voor Ajax.

Kraay haakt in door te zeggen dat Ajax een dergelijk bedrag niet hoeft te betalen voor Alberto. ''Ik dacht aan acht miljoen euro. Zoals Feyenoord ook heeft betaald voor Santiago Gimenez. Die jongen heeft een schot, diepte en kan een stiffie geven.''

Henk Timmer werkt als zaakwaarnemer vaak in Zuid-Amerika en acht Alberto haalbaar voor de topclubs in de Eredivisie. ''Vanuit Zuid-Amerika willen spelers in principe allemaal heel graag naar Europa. En ik ben het met je eens, Hans, het is echt een fantastische speler.''

''We doen hier soms laatdunkend over het voetbal in Brazilië. Nou, ga daar maar een spelen. Ajax wordt echt geen kampioen in de Braziliaanse of Argentijnse competitie. Dat zijn echt zware competities met hele goede spelers'', aldus de voormalig doelman van onder meer Feyenoord en AZ.

Alberto arriveerde in januari 2023 bij Corinthians en ligt bij de Braziliaanse grootmacht vast tot 31 december 2027. De 1.83 meter lange en rechtsbenige aanvaller kwam eerder uit voor Santos, Internacional en FK Zenit. Alberto debuteerde in maart 2023 in de Braziliaanse nationale ploeg. Hij mocht destijds vijf minuten opdraven in een oefeninterland tegen Marokko.