Kraay proeft enorm veel boosheid rondom terugkeer Wijnaldum in Oranje

Hans Kraay junior krijgt zeer regelmatig de vraag waarom Georginio Wijnaldum is opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor de oefeninterlands tegen Schotland (22 maart) en Duitsland (26 maart). De verslaggever snapt wel waarom de middenvelder na een absentie van negen maanden weer in beeld is bij bondscoach Ronald Koeman.

"Ik heb mensen om mij heen die boos worden", onthult Kraay in de rubriek 'Koemans Keuzes' van ESPN. "Ik stond eergisteren bij een benzinepomp en er komt iemand naar mij toe: 'Het is ongelooflijk Hans, dat Wijnaldum er weer bijzit.' Ik zeg: 'Waarom is dat ongelooflijk?'"

"En ook hier in het ESPN-gebouw hoor ik dat weleens. En ze zijn niet boos op mij, ze zijn boos op Koeman", benadrukt de Oranje-watcher in het video-item. "Maar er zijn maar weinig nummers 10 die gewoon diepte hebben. Til heeft diepte, maar die zit er niet bij. En Wijnaldum heeft diepte."

"En Koeman is gewoon loyaal", aldus Kraay, die direct uitlegt waarom de bondscoach Wijnaldum weer heeft opgeroepen. "Hij is samen met Depay bij zeventig procent van de goals betrokken geweest, in de vorige periode van Koeman. Toen hij twintig wedstrijden bondscoach was."

"Koeman wil gewoon zien of Wijnaldum de fitheid heeft. En dan kan het maar zo zijn dat Wijnaldum van waarde is", weigert Kraay de 90-voudig international van het Nederlands elftal bij voorbaat af te schrijven.

Vermeulen

Arno Vermeulen verwacht dat Wijnaldum een basisplaats krijgt van Koeman in de aankomende interlands. "Hij gaat natuurlijk zeker gewoon starten in een van deze twee wedstrijden, omdat je dat beeld wil hebben", zo klonk het onlangs in

"Als hij gewoon topfit is, is hij een speler van het Nederlands elftal en gaat hij mee naar het EK en moet je hem laten voetballen. Ik zie eigenlijk niks onlogisch in dit hele proces. Waarom zou je hem niet uitnodigen?", besloot de NOS-commentator.

