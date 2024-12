Kraay pleit voor terugkeer in het Nederlands elftal maar stelt ook direct voorwaarde

Hans Kraay junior kijkt op verzoek van ESPN terug op het voetbaljaar 2024 en blikt ook vooruit. De vaste volger van het Nederlands elftal analyseert in dat kader wat er bij Oranje zou moeten veranderen. Kraay ziet in 2025 graag dat bondscoach Ronald Koeman een vleugelaanvaller weer in de armen sluit.

''Ik zou Bergwijn er wel bij durven nemen. Want in die zandbakcompetitie (Saudi-Arabië, red.) die wij ook weleens zien, daar is het tempo ook niet superlaag. En daar maakt hij goals'', pleit Kraay voor een terugkeer van de buitenspeler in dienst van Ittihad Club.

''Ik zou gewoon tegen hem zeggen: 'Je bent afgetraind en maakt goals. Ik zie je, Koeman zijnde. Maar we selecteren je voor één plek: rechtsbuiten. En je gaat de concurrentiestrijd aan met Malen. We willen gewoon naar binnen komende rechtsbuitens''', kruipt Kraay voor even in het hoofd van Koeman.

'''Zie je het zitten? Ben je welkom. Zie je het niet zitten? Veel plezier met het in de zandbak scheppen met de kinderen''', vindt Kraay dat Bergwijn zich bij een eventuele terugkeer in Oranje moeten richten op de rechtsbuitenpositie.

Bergwijn kwam op het EK in Duitsland van afgelopen zomer voor het laatst in actie voor het Nederlands elftal. In de met 2-1 gewonnen kwartfinale tegen Turkije speelde de aanvaller 45 minuten. In de halve finale tegen Engeland (1-2 verlies) bleef Bergwijn de gehele wedstrijd op de bank zitten.

Kort na EURO 2024 koos Bergwijn ervoor om Ajax in te ruilen voor Ittihad Club. Koeman snapte weinig van de keuze van de flankspeler en liet al snel weten dat Bergwijn voorlopig niet hoeft te rekenen op uitnodigingen voor het Nederlands elftal.

Bergwijn baalde van de boodschap die Koeman voor hem had. ''Ze denken daar dat het niveau hier te laag is, maar misschien moeten ze eerst eens komen kijken voordat ze meteen oordelen. We zullen zien wat ze er nu van vinden'', zo liet de teleurgestelde vleugelaanvaller weten in september.