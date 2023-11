Kraay oppert debutant bij Oranje: ‘Is qua type spel vergelijkbaar met Memphis’

Dinsdag, 21 november 2023 om 20:48 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:54

Hans Kraay junior is goed te spreken over Joshua Zirkzee. De 22-jarige spits is dit seizoen goed op dreef bij Bologna. Kraay jr. hoopt dan ook dat de Schiedammer in de volgende interlandperiode een kans krijgt van bondscoach Ronald Koeman.

Zirkzee is inmiddels te oud om voor Jong Oranje uit te komen. Voor de beloftenploeg was hij in het verleden goed voor zeven treffers in negentien interlands. In het huidige seizoen speelde de spits dertien officiële wedstrijden voor Bologna en was daarin vijfmaal trefzeker.

Kraay jr. is onder de indruk van de vorm van Zirkzee en hoopt dat de aanvaller in maart, tijdens de volgende interlandperiode, zijn debuut voor’ het grote Oranje’ kan maken. “We zitten niet ruim in de spitsen”, zegt de verslaggever bij ESPN. “Wout Weghorst en Luuk de Jong vind ik een beetje dezelfde soort types.”

“Zirkzee scoort momenteel bij Bologna en hij kan echt voetballen”, vervolgt Kraay jr. “Ik wil de vergelijking met Memphis eigenlijk niet maken, maar als Memphis in de spits staat, is het een zwervende nummer 9, waar je echt mee kunt voetballen. Zirkzee is eenzelfde soort type spits.”

“Arnold Bruggink heeft ooit (als analist van ESPN, red.) gezegd dat Zirkzee gretiger moet zijn voor het doel”, geeft Kraay jr. aan. “Bruggink wordt nu op zijn wenken bediend. Ik zeg niet dat Zirkzee de nummer 1 in de spitspositie moet zijn, maar het EK 2024 is nog ver weg. Daarom zou ik hem weleens in Oranje willen zien. Tenzij dat Memphis Depay heel snel weer gaat spelen. Die is nu wel weer aan het trainen. Ik vind Zirkzee een hele goede voetballer. In de trainerstaal zeg je: ‘Met hem kun je doorvoetballen’”, besluit Kraay jr.

Pierre van Hooijdonk had afgelopen zaterdag eveneens lovende woorden over voor Zirkzee. De analyticus liet toen weten dat hij enigszins verrast is dat Thijs Dallinga ditmaal de voorkeur heeft gekregen boven Zirkzee. “Ik zie Bologna wekelijks voetballen, mijn zoon zit op de bank omdat Zirkzee speelt, en dat is eerlijk gezegd ook wel terecht”, zei Van Hooijdonk bij de NOS.

“Zirkzee doet het echt fantastisch. Als je het hebt over jongens die misschien over het hoofd worden gezien... Hij is iemand die in het Nederlands elftal absoluut niet gaat misstaan. En ik zeg bewust ‘gaat misstaan’, want ik kan me niet voorstellen dat hij er niet bij zal zijn in maart, gezien ons beperkte aantal spitsen", aldus Van Hooijdonk.