Kraay junior verrast door antwoord van Te Kloese over Priske: 'Dit klinkt niet zeker, Dennis'

De discussie over een mogelijk ontslag van Brian Priske bij Feyenoord is nog steeds actueel. Kort voor de aftrap van het kwartfinaleduel met PSV in de TOTO KNVB Beker praat algemeen directeur Dennis te Kloese met Hans Kraay junior van ESPN over de breed uitgemeten kwestie.

''Ik heb een hele goede relatie met hem'', antwoordt Te Kloese op de vraag van Kraay junior in hoeverre Priske tot het einde van het seizoen 'safe' is als hoofdtrainer van Feyenoord. ''En zoals overal ter wereld, ben ik afhankelijk van resultaten.''

''En ik moet eerlijk zeggen dat ik het heel bijzonder vind, moet ik eerlijk zeggen, dat als er drie jaar lang de polonaise achter me aangelopen wordt, dat er opeens mensen om me heen lopen alsof ik een besmettelijke hoest heb ofzo'', uit de Feyenoord-directeur zijn verbazing.

''Mijn vrouw heeft vorige week op bed gelegen. Dan durven mensen toch niet dicht bij me in de buurt te komen'', betrekt de bestuurder in Rotterdamse dienst het hele gebeuren op zijn thuissituatie.

Kraay vraagt door en wil weten hoe groot de kans is dat Priske het seizoen afmaakt bij Feyenoord. ''Als er momenten zijn geweest om het te veranderen, hebben we het niet gedaan'', aldus Te Kloese, die benadrukt dat de verrassende 3-0 zege op Bayern München van twee weken geleden niets te maken heeft met het aanblijven van de Deense coach.

''Het is bijzonder dat er mensen zijn die zeggen dat het 5-0 had moeten zijn'', lijkt Te Kloese geen zin te hebben om dieper in te gaan op de toekomst van Priske in De Kuip. Kraay moet daar om lachen en probeert het nog een keer bij de algemeen directeur. ''Hij maakt het seizoen af?''

''Ik hoop het wel, ja'', weigert Te Kloese honderd procent zekerheid te geven. ''Dat klinkt niet heel erg zeker'', voegt Kraay daar direct aan toe. ''Het moet goed met de club gaan, Hans'', zo besluit de directeur algemene zaken van Feyenoord.