Dan Ashworth gaat Manchester United verlaten, zo meldt David Ornstein zondag namens The Athletic. De sportief directeur, die pas vijf maanden in dienst was bij the Red Devils, vertrekt 'met wederzijdse instemming' uit Manchester.

Dat is best opvallend, daar de rode club uit Manchester juist zo hard moest vechten om Ashworth los te weken bij Newcastle United. Na maandenlange onderhandelingen gingen the Magpies uiteindelijk overstag. Manchester United betaalde destijds zo'n 3 miljoen euro voor de komst van de Engelsman.

Dat bedrag lijkt nu echter weggegooid geld, want na vijf maanden sinds zijn indiensttreding vertrekt de man die medeverantwoordelijk was voor de contractverlenging én het ontslag van Erik ten Hag.

"De transitie verliep niet soepel en zijn vertrek staat nu vast", wijst Ornstein op de stap van Ashworth van Newcastle naar Manchester. "Die beslissing is gemaakt na de wedstrijd tegen Nottingham Forest afgelopen zaterdagavond (2-3 verlies, red.)."

Ashworth werd bij zijn aanstelling gezien als de ideale man om United weer terug naar de top te leiden, maar het was naar verluidt juist de club zelf die aanstuurde op het vertrek van Ashworth. Sir Jim Ratcliffe zou daarin een cruciale rol hebben gespeeld.

De Brit was verantwoordelijk voor de transfers van afgelopen zomer, zijnde Joshua Zirkzee, Matthijs de Ligt, Leny Yoro, Manuel Ugarte en Noussair Mazraoui. De komst van het vijftal kostte zo'n 240 miljoen euro.

Volgens The Athletic steunde Ashworth de beslissing om Ten Hag na de zomer binnenboord te houden, terwijl Omar Berrada, CEO van de club, juist de drijvende kracht achter de aanstelling van Rúben Amorim zou zijn. "Zijn plotse vertrek zorgt ervoor dat United een gigantisch gat moet vullen in een organisatie die nog steeds behoorlijk nieuw is", concludeert Ornstein.