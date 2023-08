‘Koopmeiners gaat akkoord met toptransfer; Atalanta buigt zich over bod’

Maandag, 14 augustus 2023 om 11:52 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:38

Napoli heeft een officieel bod ingediend bij Atalanta voor Teun Koopmeiners. Volgens Il Mattino, een lokale krant in Napels, heeft de Italiaanse landskampioen 37 miljoen euro over voor de 25-jarige middenvelder. Koopmeiners zou zelf zijn fiat al hebben gegeven aan een transfer. Hij geldt als opvolger van de naar Saudi-Arabië vertrekkende Piotr Zielinski.

De transfer van Zielinski staat op het punt van rondkomen. De Poolse middenvelder, al jaren sterkhouder bij Napoli, vertrekt voor maximaal 30 miljoen euro naar Al-Ahli. Koopmeiners moet zijn vervanger worden. De Nederlander was vorig seizoen op dreef bij Atalanta, waar hij in 33 competitiewedstrijden 10 goals en 4 assists produceerde. Zielinski (3 goals en 9 assists in 37 wedstrijden) deed het in dat opzicht zelfs minder.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het is echter de vraag of Atalanta akkoord gaat met het eerste bod. De club uit Bergamo heeft de vraagprijs voor Koopmeiners volgens Il Mattino op 50 miljoen euro vastgesteld. Wellicht wil Juventus daar wel aan voldoen: ook de Oude Dame is volgens La Gazzetta dello Sport geïnteresseerd in de diensten van de linkspoot. In Turijn moet Koopmeiners voor de blessuregevoeligheid van Paul Pogba compenseren.

Koopmeiners staat aan de vooravond van zijn derde Serie A-seizoen. In de zomer van 2021 maakte hij voor twaalf miljoen euro de overstap van AZ naar Atalanta. Daarvoor kwam de Oranje-international tot 154 duels in dienst van de Alkmaarders, waarin hij 43 keer scoorde en 17 assists afleverde. Koopmeiners doorliep de gehele jeugdopleiding van AZ en schopte het zelfs tot aanvoerder.