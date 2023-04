‘Koopje’ Dybala deze zomer voor opvallend weinig geld op te halen bij AS Roma

Donderdag, 27 april 2023 om 18:57 • Sam Vreeswijk

Paulo Dybala is deze zomer voor een verrassend laag bedrag op te pikken bij AS Roma. Transfermarktexpert Fabrizio Romano onthulde donderdagmiddag twee clausules in het contract van de 29-jarige aanvaller: Italiaanse clubs kunnen Dybala voor twintig miljoen euro overnemen, clubs uit andere landen zelfs voor slechts twaalf miljoen euro.

Dybala maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van Juventus naar Roma, maar het zou dus zomaar kunnen dat de Argentijn ook meteen aan zijn laatste seizoen in de Italiaanse hoofdstad bezig is. Mocht een Italiaanse club hem deze zomer willen overnemen, dan moet het dus twintig miljoen euro neerleggen. Belangrijk detail is wel dat Roma dan nog de optie heeft om niet akkoord te gaan, op voorwaarde dat het salaris van de spits wordt verhoogd van 3,8 miljoen naar 6 miljoen euro per jaar.

Paulo Dybala release clauses ????



? €20m for Italian clubs. ????



In case Italian club triggers the clause, AS Roma have option to ‘cancel’ it by activating salary rise from €3.8m to €6m.



? €12m for clubs from abroad. ??



In this case, Paulo Dybala would have the final say. pic.twitter.com/pKrU61SGGJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 27, 2023

Een andere clausule geldt voor clubs uit andere landen dan Italië. Zij zouden Dybala deze zomer voor twaalf miljoen euro kunnen overnemen. Mocht een club dat daadwerkelijk willen, dan heeft Dybala wel het laatste woord. Het bedrag van twaalf miljoen euro is opvallend laag, daar de 38-voudig international in 2015 door Juventus nog voor 41 miljoen euro werd overgenomen van Palermo. Bovendien schat Transfermarkt de transferwaarde van Dybala momenteel op dertig miljoen euro.

Dybala is dit seizoen van grote waarde voor de huidige nummer vijf van de Serie A. In totaal kwam hij tot 34 officiële duels in alle competities, waarin hij goed was voor zestien treffers en acht assists. Vorige week donderdag maakte hij in de kwartfinale van de Europa League tegen Feyenoord nog vlak voor tijd de 2-1, waarna de Romeinen na verlenging met 4-1 wonnen en de halve finale van het Europese toernooi bereikten. Daarin wacht Bayer Leverkusen.