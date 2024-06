‘Kompany wil Nederlander naar Bayern halen die onder hem beste seizoen ooit had’

AC Milan moet de komst van Joshua Zirkzee mogelijk uit zijn hoofd zetten. I Rossoneri, die op zoek zijn naar een vervanger voor Olivier Giroud, worden gehinderd door Bayern München. De Duitsers kunnen de spits met korting terughalen.

Vincent Kompany, de kersverse nieuwe trainer van Bayern, denkt eraan om Zirkzee terug te halen naar Zuid-Duitsland. De Belgische coach werkte al eerder met de aanvaller samen als coach van RSC Anderlecht.

Kompany is vol vertrouwen over Zirkzee, die onder de Belg zijn beste seizoen uit zijn carrière beleefde tot dusver. Als speler van Anderlecht kwam Zirkzee tot 18 goals in 47 wedstrijden.

Hoewel er voor geïnteresseerde clubs een clausule ligt van 40 miljoen euro, zou Bayern kunnen profiteren van een snelle route om herenigd te worden met de Nederlander, zo weet La Gazzetta dello Sport.

Bayern heeft met Bologna namelijk een doorverkooppercentage van veertig procent afgesproken. Om die reden kan Bayern hem dus met korting terugkopen door slechts 25 miljoen euro uit te geven.

Of der Rekordmeister ook daadwerkelijk gebruik maakt van die mogelijkheid hangt af van Kompany. Duidelijk is dat de oud-verdediger zeer gecharmeerd is van zijn voormalige pupil.

Mocht Zirkzee niet haalbaar blijken voor AC Milan, dan denkt de Rossoneri eraan om door te schakelen naar Santiago Gimenez. De hoge transfersom van 50 miljoen euro die Feyenoord voor zijn spits verlangt kan echter een struikelblok vormen.

