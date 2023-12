Komende drie jaar geen uitfans na ongeregeldheden tijdens derby

Supporters van Roda JC en MVV Maastricht zijn de komende drie jaar niet welkom als hun club op bezoek gaat bij de aartsrivaal. Dat hebben de autoriteiten besloten, zo schrijft De Limburger. Aanleiding zijn de ongeregeldheden tijdens de meest recente editie tussen beide clubs.

Een deel van de supporters van MVV liet zich eind vorige maand van zijn slechtste kant zien door na de verloren derby tegen Roda JC een spoor van vernieling achter te laten in het Parkstad Limburg Stadion.

Supportersplatform VoetbalUltras deelde via X video’s van het uitvak waarop fans de veiligheidsnetten sloopten, om vervolgens stoeltjes op het veld te gooien. Ook was te zien hoe de toiletten werden gesloopt in het stadion van de aartsrivaal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Voor de autoriteiten is de maat nu vol en zijn uitfans de komende drie jaar niet welkom bij de Zuid-Limburgse derby. "Ondanks alle maatregelen en onderlinge afspraken hebben we gezien dat een groep relschoppers voor ongeregeldheden zorgt", laat burgemeester Petra Dassen van Kerkrade weten.

"We kunnen helaas niet anders dan deze maatregel treffen. Heel zuur, want voor de echte beleving bij een sportieve derby hoort ook uitpubliek." De maatregel geldt zowel voor de wedstrijden in Kerkrade als Maastricht. Voor wedstrijden tussen beide clubs is doorgaans tweehonderd man politie nodig.

"De politiemanschappen die noodzakelijk zijn om deze voetbalwedstrijden in goede banen te leiden staan in geen enkele verhouding meer", vult burgemeester Wim Hillenaar van Maastricht zijn collega aan. "En desondanks worden in en buiten de stadions toch vernielingen aangericht. Dit is niet langer te verantwoorden."

De Limburger schrijft dat Roda en MVV zijn meegenomen in het besluit. Beide clubs hebben begrip voor de maatregel. "We hebben ons als club hard gemaakt om fans mee te nemen naar de derby. Wangedrag heeft nu geleid tot verregaande consequenties", aldus MVV in een reactie.

"Als club zijn we van mening dat iedereen z’n verantwoordelijkheid moet nemen. Wij als club, de fans, de gemeente, de politie. Wegkijken en wijzen kan niet meer. Wij vrezen anders voor een scenario waarin er überhaupt geen uitpubliek meer toegestaan zal worden. Dan heeft iedereen verloren!"

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties