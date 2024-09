Koeman wil één misverstand over ruziënde Weghorst direct de wereld uit helpen

Het ging maandag op de persconferentie van Oranje al snel over 'het' voorval van de dag ervoor. Wout Weghorst zou namelijk geïrriteerd van de training zijn weggegaan na een ruzie met Ronald Koeman en de gebroeders Timber. Koeman zegt dat het incident 'niet groter gemaakt moet worden dan het is' en wil één misverstand over Weghorst de wereld uit helpen. "Hij is niet eerder van de training weggegaan."

Het incident heugde zondag tegen het einde van de training. Weghorst kreeg een tikje van Jurriën Timber, waarna een woordenwisseling ontstond.

Vervolgens mengde ook broer Quinten zich in het geschil en Weghorst deed daarover zijn beklag bij Koeman. De bondscoach zette de spits toen op zijn plek, die even later zichtbaar geïrriteerd het trainingsveld verliet.

Koeman brengt de gemoederen maandag al snel tot bedaren. "Dit gebeurt overal, je moet het niet overdrijven", zegt hij. "En misschien is het wel goed om te zeggen dat Weghorst niet eerder van de training is weggegaan."

"We waren klaar, maar normaal blijft hij wel staan om nog wat af te werken. Dat deed hij niet omdat hij geïrriteerd was, en dat mag."

Eenmaal terug in het spelershotel kwam Weghorst naar Koeman toe. "Hij had het zelf ook wel door. Dan praat je over hoe zoiets tot stand kwam, en iedereen beseft dat dat anders had gekund."

Het incident lijkt zo geen gevolgen te hebben voor eventuele speeltijd voor Weghorst dinsdag. De kersverse Ajacied lijkt sowieso op de bank te moeten beginnen, daar Brian Brobbey een basisplaats is toegezegd. Weghorst kwam zaterdag tegen Bosnië en Herzegovina als invaller tot scoren. Daarmee tekende de spits voor zijn tiende doelpunt in Oranje.