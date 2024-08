Koeman maakt definitieve selectie bekend voor Nations League: Timber keert terug

Ronald Koeman heeft zijn definitieve selectie bekendgemaakt voor aankomende Nations League-periode. De meest opvallende naam is die van Jurriën Timber, die na lange tijd terugkeert bij Oranje. Ook Jorrel Hato heeft de 23-koppige selectie voor de duels met Bosnië en Herzegovina (7 september) en Duitsland (10 september) gehaald.

Half augustus maakte Koeman bekend dat hij 35 man in zijn voorlopige selectie had opgenomen. Daartoe behoorden ook Steven Bergwijn, Justin Bijlow, Jan Paul van Hecke, Justin Kluivert, Teun Koopmeiners, Noa Lang, Ian Maatsen, Crysencio Summerville, Kenneth Taylor, Jordan Teze, Stefan de Vrij en Mats Wieffer. Het twaalftal heeft de schifting echter niet overleefd, wegens uiteenlopende redenen.

Timber mag zich daarentegen wel opmaken voor speeltijd komende maand. De Arsenal-verdediger, die lang uit de roulatie lag met een knieblessure, speelde zijn laatste van zijn 15 interlands in maart 2023. Toen was Timber de rechtsback van dienst in het met 4-0 verloren duel tegen Frankrijk. Ook broer Quinten heeft de schifting overleefd.

Een andere verrassende naam in de lijst is die van Hato. De achttienjarige Ajacied debuteerde eind 2023 voor Oranje, maar werd sindsdien gepasseerd door Koeman. Nu Ajax weer iets lijkt op te klimmen uit het sportieve dal, wordt ook Hato's aandeel daarin beloond door de bondscoach.

De ontmoetingen met Bosnië en Herzegovina en Duitsland, de eerste twee duels van de nieuwe Nations League-campagne, staan op zaterdag 7 september en dinsdag 10 september op het programma. Het eerste duel wordt afgewerkt in het Philips Stadion, terwijl onze oosterburen langskomen in de Johan Cruijff ArenA.

Koeman zal op dinsdag 3 september tekst en uitleg bij zijn keuzes geven tijdens een persconferentie. Deze vangt aan om 10.30 uur en is te volgen via het YouTube-kanaal van OnsOranje.