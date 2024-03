Koeman kritisch op basisspeler Nederlands elftal: ‘Neemt veel te veel risico’

Ronald Koeman is niet te spreken over het optreden van Xavi Simons tegen Schotland. De dribbelaar leed veelvuldig balverlies en werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald voor Donyell Malen, die wél wist te scoren.

"Of we dichter bij de Europese titel zijn gekomen? Op de manier waarop we vanavond hebben gespeeld niet", begint Koeman in gesprek met de NOS. "Aan de bal zijn we niet goed geweest, op de laatste fase van de wedstrijd na."

Het eerste uur vond Koeman moeizaam, slecht en slordig. "Als je dan ook nog tegen een ploeg speelt die kort dekt... Zij hebben de beste kansen gehad. We maken twee fouten in de opbouw (via Mats Wieffer en Mark Flekken, red.), dan is een systeem niet aan de orde."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Xavi Simons

Ook Simons speelde andermaal een ongelukkige wedstrijd in het shirt van Oranje. "Ik vond dat hij te veel risico nam in zijn acties", aldus Koeman. "Er zijn momenten dat het niet kan."

"Omdat er vaak veel spelers dicht bij elkaar stonden, moet je zorgen dat je vast aan de bal bent. Maar Xavi was een van de spelers die veel te veel balverlies leed."

Memphis

Memphis Depay heeft Koeman wel kunnen bekoren. "Je ziet aan hem dat het een geweldige speler is vanuit zijn acties. Hij had in de eerste helft een aantal momenten dat hij balverlies leed, maar hij is wel creatief en gevaarlijk. Het is jammer dat hij niet scoort."

Ook de teruggekeerde Wijnaldum scoorde in de ogen van Koeman een voldoende. "Ook hij liet bij momenten zien een neusje voor diepte te hebben. Hij is absoluut niet tegengevallen. Ik had niet het idee dat hij niet meer kon brengen wat hij voorheen bracht."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties