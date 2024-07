Koeman krijgt slecht nieuws: zieke Oranje-international mist duel met Turkije

Ronald Koeman kan voorlopig geen beroep doen op Ian Maatsen, zo meldt Voetbal International. De 22-jarige verdediger is ziek en reist niet mee naar Berlijn, waar zaterdagavond de kwartfinale van het EK tegen Turkije op het programma staat.

Maatsen kwam dit EK nog geen minuut in actie en wacht sowieso nog op zijn interlanddebuut. Joshua Zirkzee is de andere international in de EK-selectie die nog geen enkele wedstrijd voor 'het grote Oranje' speelde.

De linksback viel vlak voor de bekendmaking van de definitieve selectie af, maar werd later door Koeman alsnog bij de groep gehaald vanwege de blessure van Frenkie de Jong.

Nathan Aké is normaal gesproken de linksback van dienst tegen Turkije, al werd hij in de achtste finales wel door Koeman uit voorzorg vroegtijdig gewisseld wegens lichte hamstringklachten.

Met Micky van de Ven en Daley Blind heeft de bondscoach nog genoeg andere opties die eventueel als linksback uit de voeten kunnen.

VI schrijft verder dat de overige 25 spelers zich vrijdagmiddag wel op het trainingsveld van het Nederlands elftal in Wolfsburg hebben gemeld. Later op de middag zal per trein worden afgereisd naar Berlijn, waar zaterdag de kwartfinale tegen Turkije wordt afgewerkt.

