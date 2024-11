Koeman had snel contact met De Jong en filosofeert over kansen op speeltijd in Oranje

Ronald Koeman maakt zich geen grote zorgen over de fysiek gesteldheid van Frenkie de Jong. De bondscoach van het Nederlands elftal verwacht zelfs dat de middenvelder zaterdag aan kan treden tegen Hongarije in de Nations League. Eén en ander is wel afhankelijk van de trainingen die De Jong zal afwerken bij Oranje deze week.

De Jong kreeg zondag tegen Real Sociedad (1-0 nederlaag) een tik tegen zijn knie. Hij gaf aan door te kunnen spelen, maar FC Barcelona-trainer Hansi Flick liet de Nederlander in de rust toch achter in de kleedkamer.

''Ik had vrij snel contact. Toen werd het ook duidelijk dat het niet om zijn enkel ging'', stelt Koeman maandag op de persconferentie van het Nederlands elftal. ''Er stond al ergens dat het om zijn scheenbeen ging, dus toen was het ook geen probleem.''

''Ik denk ook dat hij vandaag (maandag, red.) is gaan vliegen'', antwoordt Koeman op de vraag of De Jong al onderweg is naar het trainingskamp van Oranje. ''Maar het klopt niet dat hij zich al heeft gemeld. Hij komt dinsdag pas.''

''Dat hij zaterdag kan spelen, daar gaan we wel vanuit. Maar het kan zijn dat hij morgen nog aangepast moet trainen. Maar dat zien we morgen'', zo benadrukt Koeman tijdens het persmoment.

Verslaggever Jeroen Stekelenburg wil weten of De Jong onder Koeman nog steeds 'een zekerheidje' is, daar hij in september 2023 voor het laatst uitkwam voor Oranje. ''Als hij fit en goed is, wel'', zo luidt het duidelijke antwoord van de bondscoach.

''Het is duidelijk dat hij er lang uit is geweest en nog geen hele wedstrijd heeft gespeeld. Dus ja, dan ben je nog niet op je top, laat ik het zo zeggen. Maar dusdanig belangrijk voor ons dat hij erbij is'', aldus Koeman.

''Ik had wel in mijn hoofd dat hij onomstreden is, maar dat moeten we gaan zien. Dat is ook duidelijk.