Koeman: ‘Brobbey en hij samen in de spits op het EK? Nee, dat gebeurt niet’

Ronald Koeman ziet het niet zitten om Brian Brobbey en Memphis Depay samen in de spits te zetten op het EK 2024, zo maakt hij maandag duidelijk op de persconferentie. De bondscoach weet als zeker dat hij met drie middenvelders wil spelen en hij sluit niet uit dat hij tijdens en tussen wedstrijden van systeem wisselt.

Koeman heeft liefst acht middenvelders opgenomen in zijn selectie, terwijl de bondscoach, onder meer in het gewonnen EK-kwalificatieduel met Ierland (1-0), met slechts twee middenvelders speelde.

“Waarom ik er acht geselecteerd heb? Omdat we met drie middenvelders gaan spelen”, onthult Koeman tijdens het persmoment. “Het hoeft geen systeemwijziging te betekenen. We kunnen namelijk ook met drie spelers achterin staan en met drie middenvelders spelen.”

“Mijn voorkeur gaat uit naar spelen met drie middenvelders. En dan twee of drie aanvallers. Wij kunnen meerdere systemen spelen. Het kan best zijn dat we af en toe een keer met vier verdedigers komen te staan. Het kan ook zijn dat we met vijf verdedigers komen te staan.”

“Of het ook de reden is dat Georginio Wijnaldum erbij is? Nee, de reden daarvan is dat ik een verleden met hem heb”, benadrukt Koeman. “Hij heeft meer dan negentig interlands gespeeld. Ik wil hem een week bij me zien. Dan kan ik hem nog veel beter beoordelen.”

Koeman weet al zeker dat Wijnaldum speeltijd zal krijgen in de komende interlandperiode, waarin Schotland en Duitsland de tegenstanders zijn. “Hij zal een gedeelte van beide wedstrijden gaan spelen. Of dat er één of twee zijn of een hele wedstrijd, daar zijn we nog niet over uit.”

“Een systeem met twee spitsen, Memphis en Brobbey samen? Nee, dat heeft niet mijn voorkeur. Het wordt een van die jongens in de spits, maar Memphis kan natuurlijk ook nog linksbuiten spelen”, aldus de keuzeheer.

