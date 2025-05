Kökçü ziet heldenrol in bekerfinale in rook opgaan: Sporting Portugal klopt Benfica na verlenging

Sporting Portugal heeft na de landstitel ook beslag gelegd op de nationale beker. In de finale tegen Benfica zorgde Viktor Gyökeres in de tiende minuut van de blessuretijd voor de gelijkmaker, nadat Haarlemmer Orkun Kökçü aan het begin van de tweede helft voor de 1-0 had gezorgd. In de verlenging sloeg Sporting tweemaal toe: 1-3.

Benfica kwam in de openingsfase het dichtst bij een treffer via wie anders dan Vangelis Pavlidis, die Sporting-goalie Rui Silva tot een knappe reflex dwong. Niet veel later liet de Griek opnieuw een kans liggen, door nipt over te koppen.

Sporting viel in aanvallend opzicht tegen, al is het gevaar nooit ver weg met Gyökeres in de gelederen. De Zweed testte Benfica-doelman Samuel Soares, die met vlag en wimpel slaagde.

Nog geen twee minuten na rust kwam Benfica op voorsprong. Kerem Aktürkoglu legde breed op landgenoot Kökçü, wiens lage pegel van een meter of twintig van het doel volstrekt onhoudbaar bleek voor Rui Silva: 1-0.

Het leek nog mooier te worden voor Benfica toen weer een andere ex-Eredivisionist, Armindo Bruma, de bal drie minuten later ook tegen de touwen werkte. De treffer van de voormalig PSV'er werd echter afgekeurd wegens een overtreding in de aanloop naar zijn goal.

Zeer lange tijd leek het erop dat Benfica ondanks die afgekeurde goal zou winnen, maar alles veranderde in de tiende minuut van de blessuretijd toen voormalig wonderkind Renato Sanches een overtreding beging in de zestien. Gyökeres pakte zijn verantwoordelijkheid en schoot binnen: 1-1.

Er moest een verlenging aan te pas komen en daarin zou Sporting aan het langste eind trekken. Een aanval van de ‘uitploeg’ leek te stranden, maar Francisco Trincão had andere plannen en slingerde de bal voor het doel. Conrad Harder dook op en kopte raak met een machtige kopbal: 1-2.

Vlak voor het einde van de verlenging maakte Trincão er ook nog 1-3 van. De aanvaller speelde zichzelf vrij met een puike aanname, alvorens hij het leer in de verre hoek deponeerde.