Kobbie Mainoo neemt Manchester United bij de hand, dat ongeslagen blijft in de Europa League

Manchester United is als derde geëindigd in de eerste fase van de Europa League. De Engelse recordkampioen was donderdagavond met 0-2 te sterk voor het Roemeense FCSB. Door de overwinning is Man United ongeslagen gebleven in Europees verband. De doelpunten werden gemaakt door Diogo Dalot en Kobbie Mainoo. Door de hoge eindklassering hoeft Man United niet in actie te komen tijdens de tussenronde. FCSB moet dat wel. Die club eindigde als elfde.



Man United begon met Altay Bayindir tussen de palen. Tyrell Malacia, Lisandro Martínez, Matthijs de Ligt, Nousair Mazraoui en Diogo Dalot kregen de voorkeur achterin. Ook gaf manager Ruben Amorim de kans aan jeugdproduct Toby Collyer. Hij mocht beginnen als controlerende middenvelder.

Het middenveld werd compleet gemaakt door Bruno Fernandes, Christian Eriksen en Kobbie Mainoo. Voorin kreeg Rasmus Højlund de voorkeur boven Joshua Zirkzee.

De ploeg uit Manchester was in de eerste helft de bovenliggende partij. Het belangrijkste wapenfeit kwam van de voet van Mainoo. Het toptalent van the Red Devils nam een crosspass mooi aan en probeerde met een halve omhaal de bal in het doel te werken. Hij werd echter op tijd afgeblokt.

In het tweede bedrijf werd de uitspelende ploeg meteen gevaarlijk. Alejandro Garnacho pikte een verkeerde pass op diep op de helft van de tegenstander, maar schoot vervolgens oog-in-oog met de keeper tegen de buitenkant van de paal.

Na iets minder dan een uur spelen kwamen the Mancunians dan alsnog op voorsprong. Waar Bruno Fernandes daarvoor nog hard op de lat schot, kon Dalot na een lage voorzet van Mainoo niet meer missen: 0-1.



Luttele minuten later was het weer raak voor de bezoekers. Garnacho verzorgde een lage pass in het strafschopgebied, waarna Mainoo de bal met gemak in de hoek wist te schuiven. Na de verdubbeling van de voorsprong gebeurde er niet veel meer in Boekarest. Een supporter rende nog wel het veld op voor een selfie met Garnacho, maar hij werd snel door de beveiliging verwijderd.