KNVB maakt bekend welk uitvak het meest populair is onder fans in de Eredivisie

Uitsupporters in de Eredivisie brengen het liefst een bezoek aan Excelsior, AZ en Sparta Rotterdam. Dat is gebleken uit onderzoek van de KNVB. De drie clubs scoren het hoogst op bereikbaarheid, gastvrijheid, faciliteiten en catering.

In samenwerking met het Supporterscollectief Nederland heeft de KNVB gedurende het seizoen 2023/24 in totaal 3.806 supporters gevraagd naar hun mening over het bezoeken van een uitwedstrijd. Dit leverde een gemiddeld rapportcijfer op van een 6,3.

Op het gebied van gastvrijheid werd onder meer gekeken naar de benadering door stewards, politie en cateringmedewerkers. Faciliteiten hield betrekking tot onder meer het uitzicht op het speelveld en de toiletten.

AZ, Excelsior en Sparta Rotterdam scoren de hoogste gemiddeldes. Zij kwamen allen uit op een 7,1 als rapportcijfer. Het gemiddelde van een 6,3 ligt lager dan het bezoeken van een thuiswedstrijd. Algemene stadionbezoeken werden in april van dit jaar nog beoordeeld met een 7,7.

"De algemene conclusie is dan ook dat er ruimte is voor verbetering", schrijft de KNVB. "Zeker op het gebied van zicht, gastvrijheid en basisvoorzieningen. Het zicht vanuit het uitvak was een van de belangrijkste onderwerpen. De beoordelingen liepen uiteen van ondermaats tot ruim voldoende."

"Bij de gastvrijheid werd de rol van de politie enkele keren als zeer negatief beoordeeld en men was van mening dat bij sommige clubs te weinig toiletten beschikbaar zijn." De gastvrijheid werd het meest gewaardeerd bij Sparta Rotterdam (7,5), terwijl ze bij AZ de faciliteiten (7,6) het best op orde hebben.

Alle clubs die afgelopen seizoen uitkwamen in de Eredivisie krijgen het rapport toegestuurd, zodat 'indien nodig' maatregelen kunnen worden getroffen. Aanstaande zaterdag vindt er een supporterscongres plaats, waarbij eveneens wordt stilgestaan bij de uitkomsten.