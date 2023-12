Kluivert en voormalig aanvaller Feyenoord helpen team aan vierde PL-zege op rij

Bournemouth heeft op tweede kerstdag een comfortabele zege geboekt in de Premier League. In eigen huis bleek de ploeg van manager Andoni Iraola een maat te groot voor Fulham: 3-0. Justin Kluivert opende de score voor the Cherries, waarna ook Dominic Solanke en Luis Sinisterra hun namen op het scorebord zetten. Dankzij de driepunter klimt Bournemouth naar de tiende plek op de ranglijst, terwijl Fulham voorlopig de dertiende positie bezet.

Zowel Kenny Tete als Calvin Bassy kregen een basisplek bij Fulham, dat tot de 44ste speelminuut de nul wist te houden. Toen sloeg Kluivert toe. De aanvaller werd aangespeeld in het zestienmetergebied door Alex Scott, waarna hij met enig fortuin doelman Bernd Leno passeerde: 1-0. Na een uur spelen beging João Palhinha een overtreding in de zestien, waardoor arbiter Tim Robinson zich genoodzaakt voelde een penalty toe te kennen. Solanke bleef kalm en verdubbelde vanaf elf meter de score. Het slotakkoord werd gespeeld door voormalig Feyenoord-aanvaller Sinisterra, die met een heerlijke uithaal de 3-0 verzorgde.

???????????????? ?? De Nederlander schuift hem beheerst binnen en zet Bournemouth vlak voor rust aan de leiding ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague #BOUFUL pic.twitter.com/pWHyXrdqoP — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) December 26, 2023

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Liverpool 19 12 6 1 23 42 2 Arsenal 18 12 4 2 20 40 3 Aston Villa 18 12 3 3 16 39 4 Tottenham Hotspur 18 11 3 4 13 36 5 Manchester City 17 10 4 3 20 34 6 West Ham United 18 9 3 6 1 30 7 Newcastle United 19 9 2 8 12 29 8 Manchester United 18 9 1 8 -5 28 9 Brighton & Hove Albion 18 7 6 5 3 27 10 AFC Bournemouth 18 7 4 7 -5 25 11 Chelsea 18 6 4 8 1 22 12 Wolverhampton W. 18 6 4 8 -7 22 13 Fulham 19 6 3 10 -8 21 14 Brentford 17 5 4 8 0 19 15 Crystal Palace 18 4 6 8 -8 18 16 Nottingham Forest 19 4 5 10 -12 17 17 Everton 18 8 2 8 1 16 18 Luton Town 18 4 3 11 -13 15 19 Burnley 19 3 2 14 -20 11 20 Sheffield United 19 2 3 14 -32 9

