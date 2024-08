Kluisje leeg en tickets geboekt, maar Dybala blijft tóch bij Roma

Paulo Dybala verkast tóch niet naar Al-Qadsiah. Alles wees erop dat de Argentijn zijn loopbaan in Saudi-Arabië zou gaan vervolgen, maar nu heeft hij toch besloten zijn laatste contractjaar bij AS Roma uit te dienen. Daarmee laat Dybala naar verluidt een aanbieding van 75 miljoen euro schieten.

Hij had al afscheid van zijn teamgenoten genomen, zijn kluisje geleegd en tickets voor hem en zijn familie geboekt naar de Golfstaat. Toch trok Dybala op het laatste moment de stekker uit de deal.

Volgens Sky Italia had dat meerdere redenen: zo viel het afscheid hem zwaarder dan gedacht, zagen zijn vrouw en moeder een verhuizing niet zo zitten en raakte hij geëmotioneerd van alle afscheidscadeautjes die hij van Roma-supporters. Ook zetten de berichten met de strekking ‘zijn carrière praktisch te beëindigen in Saudi-Arabië’ de dertigjarige aanvaller aan het denken.

Met een ietwat cryptische Instagram-post bracht Dybala de Roma-supporters donderdag het goede nieuws. “Bedankt Roma… tot zondag”, schreef hij, met daarbij de emoji van een knipoog. Met de tekst verwees Dybala naar het thuisduel van Roma van zondag tegen Empoli. Verwacht wordt dat de vedette dan ‘gewoon’ weer in de basis staat.

Bij de seizoensouverture tegen Cagliari (0-0) begon Dybala namelijk vanaf de bank. Slechts de laatste 21 minuten mocht de creatieveling meedoen van trainer Daniele De Rossi. In totaal kwam Dybala tot 78 wedstrijden, 34 treffers en 18 assists sinds zijn entree in 2022. Destijds kwam hij transfervrij over van Juventus.

In Saudi-Arabië had Dybala zijn salaris meer dan kunnen verdubbelen. Zijn huidige deal levert de linkspoot 7,5 miljoen euro per jaar op, exclusief 2 miljoen aan te behalen bonussen. Bij Al-Qadsiah kon Dybala 25 miljoen per jaar gaan verdienen. Nacho Fernández en Pierre-Emerick Aubameyang zwichtten deze zomer al wel voor het grote geld van de club.

De kans lijkt overigens aannemelijk dat Dybala ook na dit seizoen nog vastligt bij Roma. Als de Argentijn dit seizoen minimaal 15 officiële wedstrijden speelt, wordt zijn contract automatisch met een jaar verlengd.