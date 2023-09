Klopp in de wolken met Gravenberch: ‘Super wedstrijd, hij was doorslaggevend’

Vrijdag, 22 september 2023 om 10:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:28

Ryan Gravenberch heeft zichzelf donderdag een goede dienst bewezen. De middenvelder luisterde zijn basisdebuut bij Liverpool op met een assist tegen LASK Linz (1-3 winst) in de eerste poulewedstrijd van de Europa League. Het optreden van Gravenberch, die de strijd vanwege een krampaanval een kwartier voor tijd moest staken, kon op goedkeuring rekenen bij Jürgen Klopp.

Liverpool kwam door een treffer van Florian Flecker al vroeg op achterstand in Oostenrijk, maar herstelde zich knap en boog het duel dankzij Darwin Núnez, Luis Díaz en Mohamed Salah om in de tweede helft. Een belangrijke rol was weggelegd voor Gravenberch, die voor het eerst aan de aftrap verscheen en een sleutelrol speelde op het middenveld.

Na een benutte strafschop van Liverpool zet Luis Díaz de bezoekers even later op voorsprong, op aangeven van basisdebutant Ryan Gravenberch 1???2??



?? De Nederlander verlaat kort hierna geblesseerd het veld — ESPN NL (@ESPNnl) September 21, 2023

Klopp was dan ook onder de indruk van de prestatie van de Nederlander. "Gravenberch was doorslaggevend", aldus de Duitse manager. "Hij speelde een super wedstrijd in hele moeilijke omstandigheden en was echt belangrijk voor ons. Ondanks de slechte eerste helft ben ik eigenwijs genoeg om heel blij te zijn met deze overwinning."

Gravenberch hoorde woensdag dat hij in de basis zou starten. "Gisteren na de training kwam de trainer naar me toe en zei: 'Natuurlijk moet je je ding doen, maar voel je vrij. Je kan doen wat je wil. Laat de beste Ryan zien.'" Komende zondag moet blijken of Gravenberch genoeg vertrouwen heeft getankt om ook in de Premier League te starten. Dan neemt Liverpool het in eigen huis op tegen West Ham United.