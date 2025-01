Klassieker haalbaar? Quilindschy Hartman maakt na ruim negen maanden rentree bij Feyenoord Onder 21

Quilindschy Hartman maakt dinsdag zijn opwachting bij een oefenwedstrijd van Feyenoord Onder 21, zo meldt Mikos Gouka namens het Algemeen Dagblad. Het is voor het eerst sinds zijn zware knieblessure dat Hartman weer minuten gaat maken.

Op 31 maart van vorig jaar speelde Hartman zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord tegen FC Utrecht. Toen verliet hij na een half uur spelen het veld met een knieblessure.

Uiteindelijk bleek dat Hartman zijn voorste kruisband had afgescheurd, waardoor een operatie nodig was. Er stond een herstel van negen maanden op het programma, die inmiddels zo goed als achter de rug is.

Hartman was begin deze maand al van de partij op het trainingskamp van Feyenoord in Marbella, waar hij hard werkte om weer honderd procent fit te worden. “Het gaat goed. Ik kan alles weer doen met de knie”, zei de linksback toen in gesprek met de NOS.

“ Of ik sterker terug kan komen moeten we gaan zien, maar ik voel me wel echt veel sterker dan hiervoor”, vervolgde de viervoudig international van het Nederlands elftal. “En tijdens de training voel ik dat ik er voor de volle honderd procent alles mee kan doen.”

Deze dinsdag gaat Hartman dus voor het eerst weer minuten maken sinds zijn blessure. Feyenoord Onder 21 speelt dan een oefenduel tegen de wisselspelers van Jong AZ. Volgens Gouka komt Hartman een half uur in actie op Varkenoord.

Hartman ligt dus nog steeds op schema om begin februari weer beschikbaar te zijn voor trainer Brian Priske. 2 februari staat al lange tijd rood omcirkeld in de agenda van Hartman. Dan staat De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord op het programma in de Johan Cruijff ArenA.