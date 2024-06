KKD Elftal van het Jaar: kampioen Willem II levert drie spelers af

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone het Elftal van het Jaar samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken.

Een speler komt in aanmerking als hij minstens de helft van het maximale aantal speelminuten in actie is gekomen. Willem II kroonde zich op de laatste speeldag van het seizoen 2023/24 tot kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. De Tilburgers zijn met drie spelers hofleverancier, terwijl FC Groningen als runner-up enkel een verdediger aanlevert.

Het doel wordt verdedigd door Joshua Smits. De sluitpost bleek een steunpilaar voor de ploeg van trainer Peter Maes. In 38 competitiewedstrijden noteerde de 31-jarige keeper 11 clean sheets. In totaal moest Smits 35 tegentreffers incasseren.

De verdediging wordt gecompleteerd door Boyd Reith (Roda JC Kerkrade), Raffael Behounek (Willem II), Marvin Peersman (FC Groningen) en Simon Janssen (VVV-Venlo).

Op het middenveld staan drie creatieve spelers: Walid Ould-Chikh (Roda JC, 12 goals + 10 assists), Tygo Land (Jong PSV, 4G + 8A) en Ringo Meerveld (Willem II, 9G + 7A).

Ook in de voorhoede staat een drietal spelers dat het afgelopen seizoen een stempel op hun club wist te drukken: Shiloh ‘t Zand (FC Dordrecht, 11G + 5A), Henk Veerman (ADO Den Haag, 26G + 5A) en Ozan Kökçü (FC Eindhoven, 12G + 4A).

Naast het basiselftal heeft Opta ook nog zeven ‘wisselspelers’ geselecteerd, die net buiten de boot vielen, maar ook terug kunnen kijken op een sterk seizoen.

De bank bestaat uit: Romain Matthys (MVV Maastricht), Tommy St. Jago (Willem II), Erik Schouten (Willem II), Dominik Janosek (NAC Breda), Aimé Omgba (NAC Breda), Nick Doodeman (Willem II) en Jevon Simons (Jong PSV).

